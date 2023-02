Erika Leiva interpreta el himno de Andalucía con la Filarmónica de Praga

La artista de La Línea Erika Leiva interpreta el himno de Andalucía con la Orquesta Filarmónica de Praga en vísperas del día de la Comunidad Autónoma. La versión de la linense saldrá a la luz el 24 de febrero en todas las plataformas digitales.

El productor Jesús Bola ha sido el encargado de dirigir la grabación aprovechando las cuerdas y todas las armonías de la película Lola se va a los puertos, protagonizada por Rocío Jurado y dirigida, musicalmente, por él mismo.

"Para mí es un orgullo interpretar el himno. Es una ilusión muy grande hacer una versión de algo que fue tan bonito", declara Leiva.

No es la primera vez que la linense canta este cántico. Según cuenta, en otras ocasiones ha sido la encargada de entonarlo en la izada de bandera de muchos lugares, pero esto le hace especial ilusión, puesto que "tenía muchas ganas de tenerlo como material" ya suyo.

"Como andaluza siempre voy defendiendo la cultura, las raíces nuestras, las tradiciones..., cantar el himno creo que es casi obligatorio en muchas ocasiones, es defender mi bandera, que lo hago siempre".

Proyectos futuros

Erika Leiva no ha parado de crecer desde que se diera a conocer en 2008 en el programa Se llama copla de Canal Sur. Actualmente se encuentra inmersa en la grabación de su próximo single, una canción que afirma que "me gusta muchísimo, tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas", pero de la que no puede desvelar nada por el momento.

La cantante está pensando ya en la gira de verano, con la que ya tiene fechas cerradas, además de en el proyecto de Semana Santa Pasión y Gloria que comparte con otros artistas.