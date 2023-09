Descubre los seis restaurantes y chiringuitos de Tarifa que recomienda esta prestigiosa revista de moda

Tarifa no solo es un paraíso por sus enclaves naturales, también lo es por su excepcional gastronomía. La estrella de los platos del municipio es, sin duda, el atún rojo de almadraba, no obstante, hay establecimientos para todos los gustos que te permiten viajar a través del paladar. La revista de moda Elle ha seleccionado seis restaurantes y chiringuitos que no debes perderte si realizas una escapada a esta localidad del Campo de Gibraltar.

El Lola

En pleno casco antiguo de Tarifa se encuentra El Lola, uno de los establecimientos más populares del municipio. Las estrellas de la carta, sin duda, son las croquetas de choco, aunque no hay que olvidar el montadito de atún, una de la especialidades de la casa con el producto local como centro de atención.

El Lola es un templo del flamenco, un restaurante al que no le falta un detalle y en el que se le rinde homenaje a la figura de Lola Flores.

BiBo Beach House

La playa de Valdevaqueros cuenta con un restaurante de alta cocina dirigido por el chef Dani García, BiBo Beach House. La gastronomía y la música se unen en un proyecto del malagueño que ya lleva funcionando cinco años y es todo un éxito.

Los reyes de la carta, como no podía ser de otra forma, son productos como el atún rojo de almadraba y el pescado fresco. Todo ello se une en un entorno complementado con el deporte a través de la escuela propia de la marca.

Chiringuito Agua

Poniendo rumbo hacia otro paraíso tarifeño, la playa de Los Lances, encontramos el Chiringuito Agua. Esta zona es un punto de referencia para los amantes de los deportes acuáticos que, tras una jornada entre olas, suelen acabar en este establecimiento para disfrutar de música, cócteles y snacks.

Carbones 13

Sin duda, Carbones 13 ha sido un punto de encuentro para las celebrities durante el verano. El restaurante de Raquel Meroño se sitúa en la playa de Los Lances, un lugar de ensueño para disfrutar de una increíble puesta de sol.

Los productos locales aparecen en una carta que elabora platos con influencias de todas las partes del mundo, ofreciendo opciones para todos los paladares entre las que destacan hamburguesas, croquetas, ceviche, pescado a la brasa o quesadillas, entre otros platos.

El Tumbao

El Tumbao, uno de los mejores chiringuitos de España 2023, no podía faltar en la lista. Este negocio es la joya de la corona, en cuanto a hostelería se refiere, de la playa de Valdevaqueros. Los jóvenes acuden verano tras verano para disfrutar de las mejores puestas de sol en un ambiente inmejorable con música en directo.

Los cócteles pueden acompañarse con hamburguesas, ensaladas y otras elaboraciones que se sirven en el interior del recinto, lugar al que también se accede desde la playa.

La Osteria del Sole

La cocina italiana es la gran protagonista de La Osteria del Sole, un chiringuito de madera situado en la playa de Los Lances que lleva funcionando más de cinco años. No es un pizzería, como muchos pueden pensar, su plato estrella es la pasta.

Los vinos, las chacinas y los quesos italianos son algunos de sus atractivos, al igual que la inmejorable localización y su decoración tan atractiva.