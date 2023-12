La historia de este castillo árabe en Gibraltar que sirvió de prisión hasta hace poco más de una década

Uno de los lugares más curiosos de Gibraltar es el Castillo Árabe, un complejo formado por varios edificios y murallas que, además de llamar la atención por su estructura, también lo hace por su funcionalidad hasta hace poco más de una década, pues sirvió como prisión hasta 2010.

Los registros de la edificación no permiten saber con exactitud cuándo se levantó el fuerte, aunque se afirma que comenzó a construirse en el siglo VIII. No obstante, no fue hasta 1068 cuando el gobernador de Algeciras mandó a construir una fortaleza en Jebel Tarik (Gibraltar) para vigilar el Estrecho.

Entre los espacios más populares del castillo, el que se convirtió en la principal fortaleza del Peñón a pesar de ser destruidas gran parte de sus edificaciones, se encuentra la Torre del Homenaje y la Casa del Portón. El fuerte, además, ostenta la distinción de ser la torre más alta y el torreón más grande de la Península Ibérica.

La ocupación árabe en Gibraltar ha sido la más duradera de todas las civilizaciones que han permanecido en el Peñón antes de la entrada de los cristianos. Por allí han pasado Neandertales, españoles y británicos, además de dicho pueblo, dejando todos parte de su huella.

El elemento principal del castillo árabe es la Torre Homenaje, la que ocupa la ladera y parte del terreno que separa la ciudad de Gibraltar. Este comienza en ese punto, donde también se encuentran el torreón interno y el externo. En uno de los laterales podemos ver la quasbah, lugar en el que se ubica la Casa del Portón.

La parte inferior de la fortaleza llegaba hasta la plaza de armas de la Casamata, la Gran Batería y el muelle viejo, contando también con un patio que sirvió de prisión hasta 2010.