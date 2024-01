COAC 2024: ¿Cuándo actúan las chirigotas y comparsas del Campo de Gibraltar en el Gran Teatro Falla?

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla de 2024 arranca en menos de una semana. El 9 de enero, el telón del templo gaditano se levanta para recibir a las primeras agrupaciones que pondrán en pie a los amantes del carnaval. 109 participantes de la modalidad de adultos se dan cita en Cádiz durante un mes en el que las coplas son las grandes protagonistas y el Campo de Gibraltar también tendrá su representación.

Las preliminares durarán hasta el 25 de enero, día que se conocerán los participantes que avanzarán a cuartos de final, fase que irá del 26 de enero hasta el 1 de febrero. Ya 4, 5, 6 y 7 de febrero serán los días de semifinales, concluyendo el certamen con la gran final del 9 de febrero.

El paraíso de Momo

La comparsa de Juan Antonio Pozo llega este año al Falla como El paraíso de Momo. Esta agrupación es una de las que más trayectoria tiene en Algeciras y no acude al COAC gaditano desde 2020 cuando fue La Tribu de Cádiz.

El paraíso de Momo será la primera en actuar de la comarca, pues lo hará en la primera sesión de preliminares, la del martes 9 de enero.

No le doy más vueltas que me caliento

También desde Algeciras, en este caso en modalidad de chirigotas, llega No le doy más vueltas que me caliento, la conocida como "chirigota del Tini". Tras actuar en 2023 bajo el nombre de Ahora no me acuerdo del nombre, llegan de nuevo al Falla para participar en la quinta función de preliminares el sábado 13 de enero.

La Huella

La Comparsa de Tarifa regresa al COAC con La Huella, una apuesta con la que se subirán al escenario del Gran Teatro Falla el martes 16 de enero, en la octava función de preliminares, tras dos años de parón. Su anterior participación fue Posdata: Te quiero, con la que no pasaron de esta primera fase.

Momosapiens

Otra agrupación que llega desde la comarca, a caballo entre Algeciras y Los Barrios, es la comparsa Momosapiens, de Rafael Velasco y Daniel López. Participó con La quemaera en la edición de 2022, descansando el pasado año para regresar con más fuerza el próximo jueves 18 de enero durante la décima función de preliminares.

El cielito de los cómicos

La undécima noche del COAC también tendrá presencia campogibraltareña con la comparsa del Rizo, que, de nuevo, llegan desde Algeciras. No participan en el concurso desde 2019, año en el que fueron Los Venditos. Ahora actuarán como El cielito de los cómicos el viernes 19 de enero.

El Apotecario

La última cita del Campo de Gibraltar en el templo del carnaval gaditano la protagoniza la comparsa El Apotecario que, en este caso, se estrena en las tablas del Falla al ser de nueva creación. Si que ha tenido recorrido en años anteriores en las ediciones del carnaval local en Algeciras y en el de La Concha Fina de La Línea.