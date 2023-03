Brisa Fenoy: " En algún momento he querido irme a otro lugar"

Este marzo, la artista de Algeciras Brisa Fenoy lanzaba Irme, el segundo tema de su nuevo álbum Manual de vida. Este trabajo, en el que ha invertido dos años de su vida, cuenta todo un proceso de autoconocimiento, una historia de descubrimiento de su niña interior y de hacer las paces con ella misma.

"En algún momento he querido irme de este mundo, algo así como lo que dice Mafalda de 'que paren el mundo que me bajo', por lo que escogí el camino de 'irte a ti', el que considero más interesante y con el que puedes vivir aquí sin sentirte que estás fuera, el de aceptarse, conocerse y hacer las paces contigo misma", así presenta Brisa la idea de Irme y lo que ha sentido para escribir esta canción.

La canción narra un sentimiento de incomprensión, de no sentirse a gusto ni en el mundo ni consigo misma, pero busca transmitir un mensaje claro: "Hay que dejar de huir de nosotros para escucharnos, abrazarnos y sentirnos en paz".

Para la artista, este proceso lo ha logrado a través del autoconocimiento, de hacer un viaje interior donde "ya no intentas encajar en nada, no intentas complacer a nadie y solamente te aceptas a ti, te valoras desde el amor propio".

"Para mí es irme a mí y ya no tengo que irme a otro lugar. Quiero transmitirle a las personas que se vayan a ellos mismos, que ahí encontrarán la verdadera riqueza de ser, ser tu en esencia". Una esencia que ha buscado también su videoclip, grabado en las pozas del río de la Miel de Algeciras, un lugar que describe como mágico y uno de sus favoritos de Algeciras, su tierra, la que le hace reconectar con su niña interior y sentirse "muy viva". "El álbum tiene que ver mucho con mis raíces, por eso quise grabarlo allí, sentirme en el lugar más mágico".

Manual de vida

El disco va narrando una historia, la del proceso que ha seguido Brisa Fenoy para descubrir quién es realmente y hacer las paces con ella misma. "Tenemos que ir a nuestro niño interior a decirle que todo está bien, eso es Encantada (el primer lanzamiento del disco), encantada de conocerme".

"Quise irme porque no comprendía a nadie, no comprendía el mundo, el sistema para mi es un fracaso, todo es aquí y ahora, la inmediatez. El mundo no vibraba conmigo y me di cuenta de que más que irme, tenía que irme a mi misma porque el templo soy yo, es mi cuerpo y es mi espíritu", afirma.

Con todos los aprendizajes ha creado Manual de vida, un mensaje directo con el quiere expresar que "nadie va a escribirte tu manual, te lo tienes que escribir tú si no quieres seguir el que impone la sociedad. Si todos escribiéramos nuestro manual, conociéndonos a nosotros mismos con nuestra esencia, el mundo sería diferente", explica la artista.

El disco cuenta con varios estilos como canción de autor o pop-rock, incluso influencias latinas como la cumbia. Lo que destaca Brisa es que contiene "mucha poesía" con la que busca transmitir toda su esencia. "Somos únicos, diferentes y mágicos. Esto lo he hecho con toda mi magia, mi mayor pureza y honestidad".

El trabajo de estas canciones, en las que ha invertido dos años, lo ha compartido con su equipo formado por Rubén Campo y Paco Soto a la guitarra y Said en la producción. "Llevo toda la vida queriendo hacer algo así. Estoy como si acabase una etapa y le hubiese dado el tiempo necesario, algo que hoy en día con la inmediatez no ocurre", concluye la artista.