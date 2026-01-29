El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado este jueves el Hospital Reina Sofía de Córdoba para felicitar personalmente a sus profesionales sanitarios y agradecerles la labor desarrollada el pasado 18 de enero al atender a los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

En dos vídeos difundidos en su cuenta de la red social X Moreno ha dado la enhorabuena a los sanitarios, a los que ha trasladado "el aplauso de toda Andalucía", en nombre de cuyos habitantes ha agradecido su "entrega y profesionalidad" tras el choque entre dos trenes en el que murieron 45 personas. "Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de vosotros, que podéis estar también muy orgullosos de lo que hicisteis el 18 de enero y lo que vais a seguir haciendo a lo largo de las próximas semanas y meses", ha resaltado el presidente andaluz.

Moreno ha añadido que esa labor se ha realizado "en beneficio de las personas que tristemente perdieron mucha cosas ese día y también en beneficio de toda la sociedad en Andalucía". El presidente ha posado con los trabajadores del centro hospitalario cordobés, que recibió a la mayoría de los heridos tras el accidente, a los que ha saludado individualmente para agradecer su trabajo.