TEl presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido "capturado y sacado por aire del país". "La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red Truth Social.

En un primer momento, el presidente Maduro había denunciado una "gravísima agresión militar" de EEUU y declarado el estado de conmoción exterior en toda Venezuela, coincidiendo con informaciones de medios estadounidenses que apuntan que Washington ordenó atacar varios objetivos. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que se busca a posibles heridos o muertos. "Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales. Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE. Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

Una de las explosiones ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en zonas aledañas, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según comprobó EFE. Y algunas zonas de Caracas quedaron sin luz en medio de los bombardeos.