Xbox Game Pass: Descubre todos los títulos que llegan al catálogo y las despedidas de febrero

Febrero de 2025 no es una excepción y llega cargado con una nueva batería de títulos con destino a Xbox Game Pass. Con opciones que cubren géneros desde aventura hasta deportes y exploración submarina, este mes, los suscriptores del formato podrán acceder a juegos tan esperados como ‘Avowed’, así como a otros títulos, entre ellos ‘Madden NFL 25’, ‘Far Cry New Dawn’ o ‘Another Crab’s Treasure’.

Far Cry New Dawn – (Disponible)

Consola, Nube y PC – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

‘Far Cry New Dawn’ traslada a los jugadores a una Hope County en Montana, devastada por un apocalipsis. En esta secuela que transcurre 17 años después de una catástrofe nuclear global, te enfrentas a los Highwaymen, que controlan los últimos recursos de este mundo post-apocalíptico. La entrega conserva la jugabilidad clásica de la serie, con un entorno abierto y la posibilidad de personalizar armas y vehículos.

Another Crab’s Treasure – (Disponible)

Consola – Game Pass Standard

‘Another Crab’s Treasure’ ofrece una experiencia Soulslike en un mundo submarino. En este juego te pones en la piel de Kril, un cangrejo ermitaño que debe enfrentarse a enemigos gigantes en un entorno polvoriento y contaminado. Entre las mecánicas del juego se incluye la recolección de basura para usarla como protección, un elemento que aporta creatividad al sistema de combate.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – (Disponible)

Consola – Game Pass Standard

Otro título que acaba de aterrizar en el catálogo es ‘Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes’, un RPG de rol clásico que te permite reunir a más de cien héroes en una aventura llena de magia. Con un sistema de combate por turnos y un mundo en 2.5D, ofrece misiones y mini-juegos dentro de una historia cautivadora.

Starfield – (Disponible)

Xbox Series X|S – Game Pass Standard

Desde el 5 de febrero, los suscriptores de Game Pass también pueden jugar ‘Starfield’, el primer RPG espacial de Bethesda en 25 años. El formato ofrece una experiencia de exploración sin precedentes en un inabarcable universo por descubrir. Podrás crear tu propio personaje y explorar planetas, mientras participas en una aventura dotada de una narrativa profunda.

Madden NFL 25 – (6 de febrero)

Nube, PC, PC Game Pass y Game Pass Ultimate

‘Madden NFL 25’ se incorpora a la suscripción Game Pass a través de EA Play. Esta entrega de la serie de fútbol americano de EA Sports ofrece una experiencia deportiva completa con nuevas mecánicas de juego, todos los equipos de la competición y los modos habituales del formato anual. La opción Ultimate Team también estará disponible, permitiendo a los jugadores gestionar y personalizar sus equipos.

Kingdom Two Crowns – (13 de febrero)

Consola y Nube – Game Pass Ultimate y Game Pass Standard

El 13 de febrero, ‘Kingdom Two Crowns’ regresa a Game Pass y llega cargado con nuevas características, unidades y enemigos. En este juego de estrategia, debes construir y defender tu reino mientras gestionas recursos y líquidas las amenazas que se presentan.

Avowed – (18 de febrero)

Xbox Series X|S, PC, Nube - Game Pass Ultimate y PC Game Pass

Disponible desde el día 1, ‘Avowed’ es uno de los títulos más destacados de la oferta. Este juego de rol en primera persona desarrollado por Obsidian Entertainment, se ambienta en el mundo ficticio de Eora, conocido por los jugadores de la saga ‘Pillars of Eternity’. La entrega promete una rica experiencia de exploración en un mundo abierto lleno de magia y misterio. También podrás personalizar los personajes y participar en combates, mientras exploras una isla llena de secretos.

Juegos que abandonan

Como es habitual por su carácter rotatorio, la llegada de unos títulos fuerza la retirada de otros. Antes de que desaparezcan el 15 de febrero de la biblioteca de Xbox Game Pass, todavía tienes algo de margen para experimentar lo que ofrecen los siguientes juegos:

‘A Little to the Left’ (Nube, Consola y PC); ‘EA Sports UFC 3’ (Consola, EA Play); ‘Bloodstained: Ritual of the Night’ (Nube, Consola y PC); ‘Merge and Blade’ (Nube, Consola y PC); ‘Indivisible’ (Nube, Consola y PC); ‘Return to Grace’ (Nube, Consola y PC); ‘Tales of Arise’ (Nube, Consola y PC).