La familia de Valve se amplía: consola, gafas de realidad virtual y mando para este 2026

Valve ha anunciado una nueva generación de productos con los que pretende reforzar su presencia en el mercado del hardware. La compañía estadounidense ha presentado Steam Frame, un visor de realidad virtual completamente inalámbrico, y ha confirmado el regreso de las Steam Machines, su línea de consolas de sobremesa.

Junto a ellos, también ha dado a conocer la segunda versión del Steam Controller, el mando propietario de la marca. Los tres dispositivos estarán disponibles a principios de 2026 y se integrarán bajo el sistema operativo propio de la compañía, SteamOS.

Steam Machine: la vuelta de Valve a las consolas de sobremesa

La nueva Steam Machine supone el retorno de Valve al mercado de las consolas domésticas, retomando el concepto presentado en 2014. El dispositivo busca combinar la potencia de un PC con la sencillez de una consola, ofreciendo resolución 4K a 60 fotogramas por segundo bajo SteamOS. En su interior monta un procesador AMD Zen 4 de seis núcleos (hasta 4,8 GHz), una GPU AMD RDNA3 de hasta 2,45 GHz, 8 GB de memoria gráfica GDDR6, 16 GB de RAM DDR5 y opciones de almacenamiento de 512 GB o 2 TB, ampliables mediante tarjeta microSD.

El diseño mantiene una estética compacta, con un chasis cúbico de unos 16 centímetros, panel frontal magnético intercambiable y una tira LED que indica el estado del sistema y las descargas. En cuanto a conectividad, incluye Ethernet Gigabit, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, cuatro USB-A, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 y un adaptador inalámbrico de 2,4 GHz para el mando. Valve busca que la consola pueda utilizarse conectada a un televisor o monitor, o de forma inalámbrica mediante transmisión, ofreciendo una experiencia híbrida entre consola y ordenador.

Steam Frame: realidad virtual totalmente sin cables

El visor Steam Frame representa la gran apuesta de Valve por la realidad virtual autónoma. El dispositivo, de 440 gramos de peso, integra lentes Pancake y pantallas LCD de 2160×2160 píxeles por ojo, con tasas de refresco que alcanzan los 144 Hz.

Dispone de cuatro cámaras externas para el seguimiento espacial, dos internas para el tracking ocular y LED infrarrojos para mejorar el funcionamiento en entornos oscuros. Su sistema de audio cuenta con altavoces estéreo dobles y tecnología de cancelación de vibraciones. Los mandos del Steam Frame incorporan botones clásicos, sticks, cruceta y gatillos, y ofrecen hasta 40 horas de autonomía con pilas reemplazables.

En su interior se encuentra un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM, almacenamiento de 256 GB o 1 TB y una ranura microSD. El visor utiliza un sistema de comunicación inalámbrica de 6 GHz con doble receptor, lo que separa las señales de vídeo y red para reducir la latencia. Además, introduce la tecnología “foveated streaming”, que mejora hasta diez veces la calidad de imagen en el punto exacto donde el jugador centra la mirada.

Steam Controller 2: más precisión y compatibilidad

Junto a los dos nuevos dispositivos principales, Valve ha presentado el Steam Controller 2, una versión actualizada de su emblemático mando. Este nuevo modelo será compatible con todos los dispositivos que ejecuten Steam, incluyendo PC, la Steam Deck, la nueva Steam Machine y el visor Steam Frame. El mando mantiene los trackpads, gatillos, botones frontales y giroscopio, e incorpora mejoras en ergonomía y respuesta háptica para ofrecer una experiencia más precisa y cómoda.

Lanzamiento en 2026

Aunque Valve no ha revelado aún los precios oficiales, la compañía ha confirmado que los tres productos —Steam Machine, Steam Frame y Steam Controller 2— llegarán al mercado a comienzos de 2026.

Con este movimiento, la firma de Gabe Newell refuerza su apuesta por un ecosistema propio que unifica PC, consola y realidad virtual bajo una misma plataforma, consolidando así su papel como uno de los actores más innovadores del sector del videojuego.