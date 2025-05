Kingdom Come Deliverance II sigue creciendo: ya disponible su expansión Brushes with Death

Buenas noticias para los amantes del Medievo. Warhorse Studios y Deep Silver han anunciado el lanzamiento de la expansión de la historia de pago, Brushes with Death, la primera de las tres expansiones narrativas de Kingdom Come: Deliverance II, que analizamos hace unos meses aquí y que se estrena junto con la actualización 1.3, que, además de las continuas mejoras en la calidad de vida y las correcciones de errores, agrega una función gratuita de carreras de caballos.

Sumérgete en una historia inmersiva en Brushes with Death, donde Henry debe ayudar a un misterioso artista a descubrir su enigmático pasado. En una serie de misiones, que abarcan ambos mapas del mundo de Kingdom Come: Deliverance II, Henry debe encontrar, persuadir (y a veces eliminar) a una gran cantidad de personajes familiares y desconocidos para ayudar a su nuevo amigo a completar su obra maestra. Descubre las respuestas a las muchas preguntas que rodean a este ecléctico personaje, con un pasado truculento. ¿Quién y qué es él? ¿Cómo sabe tanto? ¿Y por qué lleva consigo una calavera pintada?

Además de las nuevas misiones, Brushes with Death cuenta con una característica completamente nueva y única para modificar visualmente tu escudo, eligiendo entre una variedad de patrones y colores para reflejar tu estilo personal con Shield Painting.

Prepárate para dos nuevos desafíos en el juego que se centran en las carreras de caballos y el tiro con arco montado en el DLC gratuito Horse Racing como parte de la actualización 1.3. En los nuevos torneos de carreras de caballos ahora competirás contra tres oponentes a través de una serie de rutas y dificultades diseñadas para llevar tus habilidades de manejo de caballos al límite. Pon a prueba tus habilidades de observación, precisión e intuición en los concursos de tiro con arco que te hacen cabalgar a lo largo de un recorrido preestablecido mientras disparas a objetivos a caballo.

Brushes with Death ya está disponible por 5,99 €. Los jugadores que posean la edición Gold o Pase de Expansión de Kingdom Come: Deliverance II accederán automáticamente el nuevo contenido.

Un juego único

En nuestro análisis concluíamos que conectar o no con KCD2, tras el inusitado realismo que atesora, es la única razón para recomendarlo o no. Quizás muchos jugadores no estén preparados para tal exigencia emocional y es totalmente respetable. Pero hacerlo, dejarse llevar y hacer de Henry el responsable de cumplir ese sueño de pequñeo de ser un caballero medieval es tan gratificante que perdérselo debería ser tipificado como una falta grave para todo aquel que ame a los videojuegos. Su grandeza será recordada durante décadas. Ha nacido un título disruptor y único que será recordado durante décadas. Sin duda, un clásico. El primero que tenemos entre manos en este año 2025.