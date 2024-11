Jason Statham lidera las festividades en World of Tanks durante las Holiday Ops 2025

La temporada navideña de este año en ‘World of Tanks’ trae consigo una colaboración impresionante: el célebre actor Jason Statham se convierte en el embajador principal del evento “Holiday Ops 2025”.

Conocido por sus papeles en sagas como Fast & Furious, Megalodón y The Transporter, Statham se une al universo bélico del videojuego para aportar su toque inconfundible a estas festividades, ofreciendo a los jugadores una mezcla de acción, entretenimiento y recompensas especiales a lo largo de un mes lleno de sorpresas.

Holiday Ops 2025: Una celebración de tanques y acción

Este evento tan esperado comenzará el 6 de diciembre y se prolongará hasta el 13 de enero de 2025, brindando a los jugadores un mes completo de contenido exclusivo.

Durante este tiempo, el hangar festivo se convertirá en el escenario principal, ofreciendo una serie de misiones temáticas y desafíos especiales que recompensarán a los jugadores con premios únicos.

Jason Statham, con su carácter audaz y energía, aportará personalidad al evento, permitiendo a los participantes ganar recompensas relacionadas con su papel como embajador.

Este evento es una excelente oportunidad para explorar el lado festivo de ‘World of Tanks’, donde los jugadores podrán disfrutar de un contenido renovado y dinámico.

La inclusión de Statham en el evento no solo traerá su estilo característico, sino que también permitirá a los jugadores vivir una experiencia más personalizada y entretenida.

Una dosis de adrenalina con Jason Statham como protagonista

El tráiler promocional del evento muestra a un Statham más energético que nunca. La trama del vídeo comienza con Papá Noel atrapado por un grupo de villanos, pero la situación se complica rápidamente.

Aquí es cuando Statham, en su papel como “doble” de Papá Noel, interviene con su legendaria actitud, transformando una escena navideña típica en una secuencia llena de acción, con escenas de alta velocidad y adrenalina.

En sus propias palabras, Statham declara: “Conducir un tanque es lo más emocionante que he hecho en mi carrera. Estoy listo para este reto, y me emociona poder llevar algo de la acción que me caracteriza a las festividades de World of Tanks.”

Este tráiler establece el tono de lo que los jugadores pueden esperar: un evento que combina la acción de Statham con la jugabilidad única del videojuego, proporcionando una experiencia repleta de emoción y entretenimiento.

Los tanques se visten para la ocasión

Además de las misiones y desafíos temáticos, el evento “Holiday Ops 2025” incluye una serie de recompensas especiales, que se podrán obtener participando tanto en las batallas como en el hangar festivo.

Entre los premios, los jugadores podrán conseguir tanques únicos, decoraciones para personalizar sus hangares, y otros objetos temáticos que celebran la temporada navideña.

La colaboración con Statham agrega un toque narrativo al evento, donde los jugadores podrán disfrutar de contenido interactivo y premios exclusivos inspirados en el actor.

Los tanques, además, recibirán un toque festivo con detalles que harán que cada batalla se sienta como parte de las celebraciones navideñas.

Un evento único para esta temporada navideña

Holiday Ops 2025 en ‘World of Tanks’ promete ser uno de los eventos más dinámicos y emocionantes en la historia del juego. Con la participación de Jason Statham, el evento combina la acción típica de Hollywood con la emoción de las batallas de tanques, creando una experiencia de juego única para los participantes.

Durante más de un mes, los jugadores podrán disfrutar de sorpresas, misiones especiales y recompensas, todo mientras se sumergen en la acción junto al actor británico.

‘World of Tanks’ está disponible de forma gratuita en múltiples plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Además, cuenta con soporte para Mac OS, permitiendo que una amplia variedad de jugadores de diferentes dispositivos pueda unirse a la acción sin limitaciones.