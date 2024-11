Honor of Kings: El Festival de la Nieve llega con nuevas mecánicas y eventos especiales de temporada

El festival de la nieve de Honor of Kings

Llegó la fecha en la que se marca el inicio del Festival de la Nieve, que no es otra cosa que uno de los eventos más esperados del año en ‘Honor of Kings’. Esta celebración invernal ofrece una serie de interesantes actualizaciones, con nuevas mecánicas de juego, modos especiales y recompensas que se extenderán durante las festividades. Así, hasta el 8 de enero, podrás acceder a este mágico festival, que no solo introduce novedades en el campo de batalla, además propone un espacio para compartir con amigos y ganar premios, nuevas mecánicas y modos helados.

El Festival de la Nieve trae consigo varias mecánicas que cambiarán la dinámica de las partidas en ‘Honor of Kings’. Uno de los mayores atractivos es la presentación de nuevos jefes y habilidades que se activan durante el evento. Por ejemplo, podrás plantar cara al jefe Supremo Glacial y al Tirano Glacial, y a dos poderosos enemigos que provocan efectos adicionales de ralentización o congelación al ser derrotados.

A partir del 12 de diciembre, el MOBA de TiMi Studios y Tencent Games introduce la habilidad Hero’s Ice Burst, disponible para seis héroes con habilidades de agua o hielo. Este recurso permite aplicar marcas de "Hielo" en los enemigos que, al ser acumuladas, provocan una explosión, causando daño y ralentización a los adversarios cercanos.

Fases y nuevos desafíos

El evento también incluye diversas fases que ofrecen mecánicas especiales en el campo de batalla. Durante la Fase 1, que va del 28 de noviembre al 11 de diciembre, los jugadores tendrán que enfrentarse a tornados glaciares en la jungla, los cuales reducen el movimiento y lanzan a los jugadores por los aires, un elemento que añade un factor de riesgo adicional a las partidas. Los tornados aparecen a intervalos regulares, algo que nos obligará a estar atentos a los cambios en el mapa y a usarlos a nuestro favor o evitarlos por completo.

La Fase 2, que se desarrollará del 12 al 23 de diciembre, introduce el efecto Ice Path con la invocación de "Shadow Vanguard". Este efecto congela a los enemigos en su camino, proporcionando una ventaja táctica a quien lo utilice. Finalmente, la Fase 3, que va del 24 de diciembre al 8 de enero, traerá el "River Sled", un aumento de velocidad que ayudará al equipo o permitirá escapar rápidamente en momentos de necesidad.

Además de estas fases, ‘Honor of Kings’ también presenta nuevos modos de juego, como la Lucha Invernal, disponible hasta el 8 de enero, y la Carrera Nevada, que pretende añadir aún más variedad y emoción al evento.

Eventos y recompensas

El Festival de la Nieve no sería completo sin una variedad de eventos que invitan a participar en desafíos divertidos para obtener recompensas exclusivas. Durante todo este periodo se podrán desbloquear elementos como el héroe Menki, paquetes de voz exclusivos y títulos especiales. Las citas incluyen actividades como el “Zero Cost Purchase”, que permite recibir objetos gratuitos sin gastar fichas, y el “Share Token Rewards”, que premia a los jugadores por iniciar sesión o jugar partidas con fichas limitadas.

Del 16 al 31 de diciembre, también se podrá participar en el evento “Mutual Help”, que promueve la cooperación en equipo para desbloquear el aspecto exclusivo de Liu Bei, "Funky Toymaker". El “Scoreboard Challenge”, disponible hasta el 8 de enero, incentivará a los jugadores a mejorar su clasificación, ofreciendo una caja integral legendaria gratis como recompensa.

Además, el “Christmas Gift Exchange for Skins” entre el 24 de diciembre y el 1 de enero nos permitirá intercambiar regalos con amigos, con la posibilidad de obtener aspectos legendarios al abrirlos. Estos eventos son solo una parte de las sorpresas que 'Honor of Kings' tiene preparadas para todos sus jugadores durante esta temporada navideña.

Esports: un vistazo a 2025

Pero el Festival de la Nieve no es el único anuncio importante para ‘Honor of Kings’ en estos días. También se ha revelado el calendario de esports para 2025, que promete ser un año lleno de torneos y nuevas reglas. Entre los eventos destacados se encuentra el Honor of Kings Invitational Season 3, que se llevará a cabo en Filipinas en febrero y marzo de 2025, y varios cambios que buscarán mejorar la competitividad y la experiencia de los jugadores en todas las regiones.