James Bond regresa a los videojuegos el próximo año con 007 First Light

Tendremos un nuevo juego del agente más glamoroso y nomenclatura de matrícula: Bond, James Bond. IO Interactive, el galardonado desarrollador y editor responsable de la aclamada franquicia Hitman, junto con Amazon MGM Studios han presentado este miércoles durante el evento State of Play de PlayStation, 007 First Light, videojuego de acción y aventuras que cuenta una reimaginada historia, original e independiente, sobre los orígenes de un joven James Bond. Previsto para 2026, 007 First Light estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Esta historia original y única ha sido creada por el apasionado equipo de desarrollo de IO Interactive. En 007 First Light, los jugadores se pondrán en la piel de un joven Bond, un prometedor, pero rebelde miembro de la tripulación aérea de la Royal Navy, que es reclutado por el MI6. Sus agudos instintos y su heroísmo en combate lo llevan a ingresar en el exigente programa de entrenamiento de la antaño prestigiosa, y recientemente restituida, sección de élite 00.

Por primera vez, los fans podrán vivir el ascenso de Bond dentro del MI6: desde sus inicios como recluta de 26 años hasta convertirse en un completo espía, sumergiéndose en el mundo exótico y peligroso del espionaje capturado en las películas. Las aventuras de Bond llevarán a los jugadores por todo el mundo, donde se encontrarán con aliados y enemigos (o en algunos casos, ambos), mientras eligen cómo superar los obstáculos y desafíos, ya sea mediante la fuerza bruta, el ingenio o su persuasivo encanto personal.

"Con 25 años de experiencia creando juegos de acción y aventura con la franquicia HITMAN, nuestro estudio se siente revitalizado con la oportunidad de aplicar nuestra experiencia al regreso de 007 a los videojuegos", declaró Hakan Abrak, CEO de IO Interactive. "Estamos volcando toda nuestra energía y pasión en la creación de una aventura cinematográfica que amplíe los límites de lo que puede ser un juego de James Bond, al tiempo que contamos una historia fresca y nueva. Estamos deseando que los jugadores y fans descubran una experiencia hecha a su medida".

007 First Light es un juego de acción y aventuras en tercera persona que combina las características mecánicas de sigilo y acción de IO Interactive con el universo de Bond y el MI6. Los jugadores podrán elegir cómo aprovechar las habilidades únicas de Bond en combate, las relaciones personales, así como los últimos gadgets tecnológicos de Q mientras ascienden hasta convertirse en el legendario 007. A lo largo del camino, se encontrarán con rostros conocidos como M, Q y Moneypenny, y también a nuevos personajes como el mentor de Bond, John Greenway, la enigmática Isola y todo un nuevo elenco de villanos.