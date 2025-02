Age of Empires II y Age of Mythology llegan a PS5 con todas expansiones y juego multiplataforma

Microsoft continúa con su estrategia de expansión multiplataforma con el anuncio de versiones para PlayStation 5 de ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ y ‘Age of Mythology: Retold’, dos títulos de series clave en el entorno de Microsoft Game Studios. Ambos juegos, que también son claros referentes en el género de estrategia en tiempo real, estarán disponibles para la consola de Sony en etapas diferentes.

Por ejemplo ‘Age of Mythology: Retold’ llegará el 4 de marzo, mientras que ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ no estará disponible hasta primavera. World’s Edge, el estudio responsable de las últimas versiones de los programas, explica que el juego cruzado entre plataformas será una de sus novedades más significativas. Los jugadores de PS5 podrán competir y cooperar con aquellos de PC y Xbox.

Un vistazo a las franquicias

‘Age of Empires’ es una de las sagas más influyentes en el género de estrategia en tiempo real desde su lanzamiento en 1997. A lo largo de los años, sus diferentes apariciones nos han permitido gestionar imperios, controlar ejércitos y expandir nuestros dominios en diversas épocas históricas. En esta ocasión ‘Age of Empires II: Definitive Edition’, actualiza una de sus entregas más queridas con gráficos de vanguardia, nuevas campañas y contenido que complementa la experiencia.

Por su parte, ‘Age of Mythology’ introdujo un giro interesante en el género al incorporar mitologías de diferentes culturas, algo que nos permitió controlar dioses y criaturas míticas. ‘Retold’, que es la denominación que recibe la versión renovada, incluirá la expansión ‘Immortal Pillars’, que integra más civilizaciones y una nueva campaña.

Pero, ¿cómo se juega?

En ‘Age of Empires II’, debes gestionar recursos, construir ciudades y formar ejércitos para enfrentarte a otras civilizaciones. El formato pone mucho énfasis en la toma de decisiones estratégicas, donde cada acción tiene consecuencias a largo plazo, mientras te obliga a adaptarte a los cambios del entorno y a las decisiones de tus oponentes.

En ‘Age of Mythology’, los aspectos místicos y divinos se combinan de formas celestiales con la estrategia. Una vez que eliges un dios de la mitología te verás tentado a utilizar todos tus poderes para influir en el desarrollo de la partida mientras controlas un ejército de criaturas mitológicas. La clave para ganar, radica en la correcta combinación de fuerza militar y las habilidades especiales de las deidades.

En ambos juegos, el equipo responsable de las adaptaciones asegura que las versiones para PS5 aprovecharán los recursos que ofrece la consola para mejorar los gráficos y reducir tiempos de carga. En relación a la llegada de nuevo contenido, desde Microsoft han confirmado que las actualizaciones se lanzarán simultáneamente en PC, Xbox y PlayStation. Esto significa que todos los jugadores, independientemente de la plataforma que usen, podrán acceder al mismo contenido y disfrutar de la experiencia al mismo tiempo.

Aunque por el momento no se ha confirmado el lanzamiento de más juegos de la franquicia en PlayStation, Microsoft ha mencionado que ‘Age of Empires IV’ recibirá nuevos paquetes de contenido en 2025, entre ellos, ‘Knights of Cross and Rose’. Además, ‘Age of Empires Mobile’ también contará con actualizaciones y eventos especiales, que tienen como objetivo mantener la franquicia en constante evolución.

Una nueva dirección

La política de Microsoft que impulsa la producción de títulos tradicionales de Xbox para publicarlos en otras plataformas está tomando forma muy rápidamente. A medida que la industria de los videojuegos avanza hacia un modelo más abierto, la casa de Redmond ha optado por lanzar algunos de sus juegos más importantes en las “consolas rivales”. Este movimiento deja entrever una visión más inclusiva, donde los usuarios, independientemente de la plataforma, pueden disfrutar de una experiencia compartida.