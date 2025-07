Tarifa desembarca en San Fermín 2025: dos ganaderías del sur correrán en los encierros más famosos del mundo

Tarifa/El próximo domingo, 6 de julio, el cielo de Pamplona se partirá en dos con el estruendo del chupinazo. A las 12:00 en punto, el cohete que desde 1901 marca el inicio oficial de las fiestas de San Fermín volverá a surcar el aire desde el balcón del Ayuntamiento. Lo verá una plaza abarrotada de pañuelos rojos, lo escucharán millones frente al televisor, y lo celebrará una ciudad que se rinde, durante nueve días, al culto del toro. Este 2025, además, con un acento del sur que hará historia: por primera vez, dos ganaderías de Tarifa correrán en los encierros. La tierra del levante y la bravura se asoma al altar de Pamplona.

Las protagonistas serán las ganaderías de Álvaro Núñez y La Palmosilla, dos hierros gaditanos que llevan años cultivando respeto en las plazas más exigentes. Y ahora, también en las calles pamplonesas, donde la tradición se mezcla con la tensión, la logística y el azar en un espectáculo único.

Carteles de altura

La cita con Álvaro Núñez será el miércoles 9 de julio. Los toros de esta joven ganadería, con raíces profundas en una de las familias más influyentes del campo andaluz, serán lidiados por un cartel que quita el aliento: Morante de la Puebla, en la que muchos consideran la mejor temporada de su vida; Roca Rey, figura internacional y torero de masas; y Tomás Rufo, uno de los grandes descubrimientos del toreo actual. Las entradas para esta tarde ya están agotadas.

El domingo 13 de julio será el turno de La Palmosilla, una casa que ha irrumpido con fuerza en el panorama taurino gracias a un toro noble, bravo y con clase. Sus astados serán estoqueados por Fortes, torero malagueño de corte clásico y trayectoria de superación; Fernando Adrián, revelación rotunda del presente taurino; y Ginés Marín, joven figura con un toreo templado y con poso.

Toros del viento, héroes del norte

En el campo bravo, los preparativos son casi litúrgicos. Javier Núñez, responsable de La Palmosilla, ya no aguanta más de dos días en San Fermín. “La tensión de lidiar no me deja”, confesó en un reportaje para Europa Sur. Y lo dice con conocimiento de causa: estudió Derecho y vivió cinco años en Pamplona. Este 2025 hará una excepción. Se quedará un día más. El premio al Toro Jugoso 2024, le ha convencido.

En la finca Iruelas, Álvaro Núñez Benjumea sigue de cerca la preparación de sus toros. Allí, entre colosos eólicos y arena tarifeña, se forjan los que pronto correrán por Santo Domingo, Estafeta y Telefónica. En palabras del ganadero, los encierros "benefician al toro, lo ensalzan", y eso se nota en el cuidado con que se seleccionan las ganaderías. Desde 1959, es la Casa de Misericordia quien elige primero los hierros y después a los toreros. Nada queda al azar.

Tinajón, uno de los toros más esperados de La Palmosilla, ya acapara miradas. Negro, poderoso, hereda la bravura de un castaño premiado en 2019. Su imagen, rotunda y desafiante, resume el espíritu de San Fermín: respeto, entrega, peligro y belleza.

Un reloj suizo

Hablar del encierro es hablar de una maquinaria milimétrica. Los pastores, los bueyes, los dobladores, los corredores… Todos cumplen su parte en una liturgia de velocidad y coraje. Aunque las caídas son inevitables, y a veces trágicas, hay algo en Pamplona que roza el milagro: un orden invisible que se impone en medio del caos.

El toro es el centro. Se le observa, se le teme, se le celebra. Es mito, y los Sanfermines, su altar. Cada mañana, los gaiteros abren paso a la emoción. Cada tarde, la plaza se transforma en un escenario de solemnidad casi religiosa. Las faenas son breves pero intensas, marcadas por el ritmo de La Pamplonesa.

Y al caer la noche, cuando los ecos de la corrida se funden con los de la fiesta, todo vuelve a empezar. Porque en Pamplona no se duerme. Se vive. Se corre. Se sueña.

Y este año, también, se escucha hablar del sur. Porque desde Tarifa, entre viento y bravura, dos ganaderías han llevado su sueño hasta el corazón de Navarra. San Fermín 2025 será, también, una historia del Campo de Gibraltar.