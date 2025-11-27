Dos ganaderías de Tarifa vuelven a Pamplona: La Palmosilla y Álvaro Núñez repetirán en San Fermín 2026

Tarifa volverá a tener un papel protagonista en San Fermín 2026. Las ganaderías gaditanas La Palmosilla y Álvaro Núñez regresarán a Pamplona el próximo julio, según ha anunciado este miércoles la Comisión Taurina de la Casa Misericordia, que mantiene intacto el elenco ganadero del pasado año. El anuncio supone un espaldarazo a la solidez de una feria que, pese a la creciente escasez de toros en el campo bravo, ya ha cerrado uno de sus hitos fundamentales: la elección de hierros que sostendrán la Feria del Toro, considerada una de las citas de mayor exigencia del calendario internacional.

El comunicado de la Meca confirma que todas las ganaderías lidiadas en los Sanfermines de 2025 repetirán en 2026. Entre ellas, destaca la vuelta de José Escolar, cuya corrida fue premiada como Feria del Toro 2025, y la repetición de Cebada Gago, que logró el prestigioso Carriquiri con el toro Lioso, premio que compartió ex aequo con Histórico, de Jandilla, como mejor toro del ciclo.

Junto a ellas, formarán el cartel ganaderías ya clásicas de los encierros y de la plaza pamplonesa: Fuente Ymbro, Miura, La Palmosilla, Victoriano del Río y Álvaro Núñez, que debutó con gran impacto en 2025 y que vuelve a ser incluida tras dejar una grata impresión tanto en el ruedo como en el encierro. Para la corrida de rejones repite El Capea – Carmen Lorenzo, y la novillada volverá a estar firmada por la ganadería navarra de Pincha.

La decisión de mantener todas las divisas responde, según la Casa de Misericordia, a los buenos resultados obtenidos en la pasada edición. Un gesto de continuidad que subraya la estabilidad de la feria y la firme apuesta por un tipo de toro muy concreto: el llamado “toro de Pamplona”, caracterizado por su volumen, seriedad y trapío, una seña de identidad que marca la personalidad del ciclo desde hace décadas.

“Un honor y un privilegio”

Tras conocerse la noticia, el ganadero Javier Núñez, responsable de La Palmosilla, celebró públicamente la repetición por sexto año consecutivo: “Por sexta vez consecutiva volvemos a estar anunciados en la Feria del Toro de Pamplona para el año 2026. Un honor y un privilegio contar con la confianza de la Casa de Misericordia y gozar del cariño de una afición a la que admiramos, queremos y respetamos. Nos vemos en Pamplona”, ha publicado en sus redes sociales.

La Casa Misericordia ha comenzado ya a perfilar la estructura de la feria, que se celebrará del 5 al 14 de julio, como es tradición, y que volverá a reunir a miles de aficionados y a figuras del toreo en un ambiente único marcado por la historia, la emoción y el espectáculo. Aunque quedan meses para su inicio, la compleja situación del campo bravo —con menos toros de trapío y mucha demanda de ferias de primera— obliga a acelerar la planificación.

Con el elenco ganadero cerrado, la Meca supera así el primer gran trámite organizativo de una feria que, desde 1922, mantiene una personalidad propia y un prestigio internacional que trasciende fronteras. En 2026, Tarifa volverá a estar en primera línea de una de las plazas más exigentes del mundo.