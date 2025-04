Detenido el alcalde de Zahara de los Atunes por impedir la instalación de una plaza de toros para una corrida con Cayetano

Algeciras/El alcalde de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo, fue detenido este viernes tras intentar detener personalmente las obras de instalación de una plaza de toros portátil en el campo de fútbol de la localidad, donde el próximo 19 de abril está previsto un festival taurino en homenaje a Francisco Rivera ‘Paquirri’. En el cartel figuran Cayetano Rivera, en su año de despedida, su primo José Antonio Canales Rivera y el novillero local Adrián Guillén.

La actuación policial se produjo después de que Conejo, al frente de la entidad local autónoma zahareña por la formación independiente Gente por Zahara, se plantara frente a la maquinaria con la que los operarios trabajaban en el acondicionamiento del terreno. Según su versión, interrumpió las labores al considerar que se estaban realizando movimientos de tierra sin la preceptiva licencia de obra menor, pese a que el montaje de la plaza contaba con autorización de la Junta de Andalucía.

“No fui informado de nada. He pedido explicaciones al Ayuntamiento de Barbate durante días y no he recibido respuesta”, aseguró a diversos medios tras quedar en libertad a última hora de la noche, después de haber pasado más de doce horas detenido. Conejo considera que la intervención de los agentes de la Policía Local de Barbate fue “instigada” por el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, y sostiene que actuó “en defensa del interés general de Zahara”, donde, según afirma, existe un rechazo mayoritario a la celebración de festejos taurinos.

La tensión entre Zahara de los Atunes y Barbate, de cuyo consistorio depende administrativamente como entidad local autónoma, ha crecido con este incidente. Mientras desde Barbate se impulsa el festival taurino como un evento de homenaje a una figura emblemática de la tauromaquia con profundas raíces en la zona, el alcalde zahareño alega que la decisión se ha tomado de espaldas a la voluntad de sus vecinos y sin respetar sus competencias.

El colectivo Ecologistas en Acción, a través de su grupo local Enebro, ha mostrado su respaldo al alcalde arrestado. “Apoyamos la valentía y decisión de Agustín Conejo al oponerse a la instalación de la plaza, un espectáculo que Zahara no ha pedido y que supone la imposición de una forma de maltrato animal como entretenimiento”, han manifestado en un comunicado.

El regidor, por su parte, descarta que su oposición al evento tenga un componente antitaurino: “Mi partido está formado por vecinos de todas las ideologías. Esto no va de toros, va de respeto. Si se saltan las normas y pisotean a mi pueblo, yo voy a luchar por defenderlo”.

El episodio ha puesto en primer plano una pugna institucional larvada entre Zahara y Barbate, y plantea interrogantes sobre la gestión de competencias, el respeto a las decisiones locales y la legitimidad de actos organizados desde instancias superiores sin consulta previa. A una semana del evento taurino, la polémica continúa.