Tesorillo, incomunicado por carretera al paso de la borrasca Leonardo

San Martín del Tesorillo sufre los estragos de la borrasca Leonardo al quedarse este miércoles de nuevo incomunicado por carretera. Las tres vías que conectan la localidad con el resto de la comarca se encuentran cerradas al tráfico desde primera hora de la tarde.

Las autoridades han cortado la A-2102 (San Enrique-Tesorillo) en torno a las 14:00 ante la crecida del río Guadiaro, cuyas aguas se encuentran muy cerca de superar el tablero del puente que une Tesorillo con Secadero. Previamente, la A-2101 hacia Montenegral y la carretera provincial CA-8200 (Tesorillo-San Pablo) también habían quedado clausuradas por prevención y ante la crecida de los cauces fluviales cercanos.