San Martín del Tesorillo se prepara para lo peor ante la llegada de la borrasca Marta y avisa de desalojos si crecen los ríos

Así han quedado las casas de San Martín del Tesorillo tras la borrasca Leonardo y así se preparan ahora para Marta.

San Martín del Tesorillo vive en máxima vigilancia ante el avance de la borrasca Marta, que amenaza con dejar lluvias muy intensas en el Campo de Gibraltar a lo largo de este sábado, 7 de febrero. El Ayuntamiento ha puesto en preaviso de desalojo a los vecinos de las zonas más expuestas ante una posible crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, en un contexto especialmente delicado tras varios días de precipitaciones continuadas que han saturado el terreno y elevado el nivel de los cauces.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, se podrían registrar hasta 100 litros por metro cuadrado en la zona. Aunque los embalses “tienen capacidad suficiente” y los ríos se mantienen actualmente en niveles amarillo y naranja, la situación se sigue minuto a minuto. El Ayuntamiento insiste en que, si en algún momento el caudal pudiera suponer riesgo para la población, se activaría un desalojo preventivo comunicado con antelación.

En ese escenario, los vecinos afectados serían trasladados al colegio de El Secadero, donde Cruz Roja ha habilitado un albergue con 200 camas y todos los recursos necesarios para su atención. Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil se encargarían de avisar personalmente en los domicilios para garantizar una evacuación ordenada y con tiempo suficiente.

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo pone a sus vecinos en preaviso de desalojo ante una posible crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro. / Andrés Carrasco

Desde el Ayuntamiento se subraya que se trata de una medida estrictamente preventiva. “No se busca crear alarma, sino estar preparados”, recalcan, al tiempo que aseguran que “actualmente la situación es de calma” y que todos los dispositivos de emergencia permanecen activos.

El municipio, duramente golpeado días atrás por la borrasca Leonardo, ha logrado recuperar cierta normalidad tras quedar parcialmente anegado y aislado por la crecida de los ríos. Las carreteras de acceso, cortadas durante varios días, ya han sido reabiertas, aunque persisten incidencias en el suministro eléctrico y en las comunicaciones en algunos puntos.

Relacionado San Martín del Tesorillo agradece la ola de solidaridad tras la borrasca Leonardo

A este respecto, el Ayuntamiento ha informado de que operarios de Endesa y de las compañías de telefonía e internet ya se encuentran desplazados para revisar la potencia de las antenas y restablecer el servicio en zonas como La Era, el entorno del Molino, la calle Tufas y otros puntos del municipio. Los equipos trabajan de forma coordinada para recuperar la electricidad y las comunicaciones “lo antes posible”.

Además, San Martín del Tesorillo cuenta con un importante despliegue de medios: un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal médico permanecen en el municipio, se han instalado grupos electrógenos por si se producen nuevos cortes de suministro y hay un helicóptero disponible ante cualquier emergencia.

En paralelo, la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía ha desplegado máquinas generadoras de agua potable capaces de producirla a partir de la humedad ambiental, una tecnología adquirida el pasado mes de diciembre y activada ahora como recurso adicional ante la emergencia, según ha confirmado el consejero Antonio Sanz.

El Ayuntamiento ha agardecido públicamente la “enorme solidaridad” recibida por parte de municipios vecinos, empresas, voluntarios y particulares. Gracias a esta colaboración, aseguran, las provisiones básicas están garantizadas, especialmente en alimentos y material de limpieza. No obstante, se pide a la ciudadanía que permanezca atenta a los canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades.

Las próximas horas serán clave. La borrasca Marta, que llega tras el impacto de Leonardo, podría descargar con fuerza entre las 16:00 y las 20:00, un periodo crítico para el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho. En San Martín del Tesorillo, la consigna es clara: prudencia, vigilancia y preparación ante cualquier escenario.