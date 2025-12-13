Un hombre resulta herido tras ser golpeado por la estructura de una carpa en Algeciras

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este sábado al mediodía en Algeciras tras ser golpeado por la estructura metálica de una carpa que se desprendió en la calle Convento, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se produjo sobre las 12:45, cuando un ciudadano alertó al teléfono único de emergencias de la caída de una carpa que había provocado lesiones a un varón. Ante el aviso, la sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a Bomberos y Policía Local.

Fuentes de la Policía Local han confirmado al 112 que la estructura de hierro de la carpa, perteneciente a un establecimiento, salió despedida y golpeó al hombre, causándole diversas heridas. El herido fue atendido en el lugar y posteriormente evacuado a un centro hospitalario para su valoración.

El incidente tuvo lugar en una jornada marcada por fuertes rachas de viento, que también han provocado la caída de un árbol de grandes dimensiones en la urbanización Torre Almirante que ha causado daños a varios coches.