La Guardia Civil detiene a cinco implicados en una red que abastecía de combustible a narcolanchas desde El Tesorillo

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al petaqueo en el Campo de Gibraltar. Agentes del puesto principal de Guadiaro, en el término municipal de San Roque y pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, han detenido a cinco personas e investigado a otras seis por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado a abastecer de combustible y avituallamiento a narcolanchas en el Estrecho.

La investigación comenzó en julio, cuando los agentes detectaron que la organización había establecido su base logística en San Martín del Tesorillo. Allí almacenaban grandes cantidades de combustible y víveres destinados a las embarcaciones utilizadas por las redes de narcotráfico.

Según ha detallado la Guardia Civil, el material era transportado por carretera sin las mínimas medidas de seguridad que exige este tipo de mercancía, lo que suponía un riesgo elevado para los vecinos de la zona. Posteriormente, la distribución se realizaba a través del río Guadiaro, desde donde abastecían directamente a las narcolanchas en alta mar.

El operativo ha permitido intervenir 3.700 litros de combustible y tres embarcaciones con sus motores, material que la organización utilizaba para facilitar la actividad de las redes de narcotráfico.

Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas y los efectos incautados.