La burocracia mantiene intransitable el carril de Malas Pasadas en Tesorillo

Tesorillo/La burocracia ha sentenciado a los vecinos del Tesorillo a esperar a tener un carril transitable hasta sus propiedades en el entorno del arroyo de Malas Pasadas, en las cercanías del parque eólico de la localidad, un camino denominado oficialmente como Cordel de Lomas Ganaderas, conocido en la localidad con el nombre del arroyo. El estado de la vía, una salida de la carretera CA-8200, afecta principalmente a los usuarios que transportan agua para los campos que hay alrededor, según ha trasladado a Europa Sur uno de los vecinos afectados.

El carril en cuestión es una cañada Real, una vía pecuaria que en la comunidad autónoma depende de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Esta consejería es la encargada de la gestión y administración de estas vías, que son bienes de dominio público de la región. Según fuentes de la Junta consultadas por este periódico, la empresa propietaria del parque eólico obtuvo los permisos para acometer arreglos y mejoras en el carril en 2021, con un plazo máximo que llega hasta noviembre de 2025.

Naturgy, por otro lado, ha confirmado que ya se intervino en el camino, señalando que, los problemas actuales son derivados de temporales más recientes. "El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo y Naturgy Renovables han intensificado su colaboración con el objetivo de superar las necesarias tramitaciones que permitan abordar las reparaciones en el vial referido, que ya fueron llevadas a cabo en 2021, y que está programado repetir en el transcurso de este año", ha confirmado la empresa de energía.

Por su parte, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) -organismo provincial que proporciona apoyo técnico, económico y tecnológico a los municipios, especialmente a aquellos con menos de 5.000 habitantes, en materia de planeamiento urbanístico, como es el caso de este municipio- ha aclarado, después de ser mencionado por los vecinos, que la oficina, dependiente de la Diputación de Cádiz, "solo se encarga de elaborar informes", que pueden ser favorables o no. Según este servicio, el Consistorio tesorillero dispone de un informe en sus manos, aunque no entró -por política de privacidad- en sí este era favorable o negativo.

El alcalde, Jesús Fernández, ha trasladado que entiende el perjuicio de los vecinos, "especialmente después de la temporada de lluvias, que han dejado el carril en un mal estado", pero remite, como argumento de la demora en los arreglos, a contratiempos relacionados con informes jurídicos. "No es una cuestión de querer o no querer arreglar, en cuanto tengamos el visto bueno a nivel legal se actuará, antes no. No podemos saltarnos a la torera estos informes", ha concluido el primer edil.