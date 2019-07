Tesorillo abre el proceso para nombrar su Juez de Paz

San Martín del Tesorillo busca Juez de Paz. El octavo municipio del Campo de Gibraltar continúa con el procedimiento de constitución municipal para dotarse de todas las competencias y servicios requeridos por la ley.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso para la elección del Juez de Paz y su sustituto, una figura prevista en el reglamento 3/1955 de los Jueces de Paz al tratarse de una localidad sin Juzgado de Primera Instancia. El anuncio municipal con las bases de la convocatoria ha sido publicado recientemente por el Consistorio, si bien el plazo (20 días hábiles) comenzará a contar una vez que sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, lo que aún no ha sucedido.

Los interesados deben ser españoles, mayores de edad y no estar incursos en las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial: "los impedidos física o psíquicamente para la función judicial, los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles", según el artículo 303 de la Ley.

Los candidatos pueden aportar cuanta documentación estimen oportuna para acreditar su formación y experiencia junto con sus solicitudes en el propio Ayuntamiento. En caso de no presentarse candidatos, el Pleno podrá designar libremente. Los jueces de paz suponen el primer escalón del poder judicial y sus funciones, ejercidas por personas no instruidas en materia normativa, abarcan los ámbitos judicial, penal y civil.

En el ámbito civil, los jueces de paz se encargan de la expedición de certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, ya sea en forma de extracto y literales; así como expedición de fe de vida y estado. También tramitan expedientes de matrimonio y celebración de bodas, así como la inscripción de matrimonios civiles o religiosos que se hayan celebrado en el municipio que alberga el Registro Civil. Igualmente se dedican a la inscripción de nacimientos y defunciones.

Dentro del orden civil, los jueces de paz celebran juicios verbales sobre demandas que se refieran a reclamaciones de cantidades sin superar los 90 euros, actos de conciliación en el orden jurisdiccional y dictado de diligencias por auxilio judicial.

En el ámbito penal, las potestades de un Juez de Paz abarcan la instrucción, enjuiciamiento, fallo y ejecución de los juicios de faltas que se promuevan en materias como amenazas, coacciones, maltrato de animales domésticos o perturbaciones del orden y daños leves de bienes inmuebles.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado establece una compensación a los jueces de paz por su actividad, que varía según el número de habitantes del municipio, siendo compatible con los ingresen provenientes de otras actividades profesionales, que sean compatibles con su cargo.

Desde su segregación de Jimena, en octubre de 2018, Tesorillo ha puesto en marcha servicios como el padrón municipal o solicitado su integración en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Durante la pasada semana, el Pleno aprobó solicitar la integración de la localidad en la Federación Española de Municipios y Provincias, así como en su central de compras.