'La viuda negra', el crimen español en Netflix, "Una buena persona puede ser un asesino"

La viuda negra es un thriller español de Netflix que recrea en un telefilme de dos horas el crimen de Patraix, sucedido entre Novelda y Valencia en 2017. La película narra la historia real de María Jesús, conocida como Maje, una joven que incitó al asesinato de su esposo, Antonio Navarro, apuñalado en el garaje de su edificio. Una historia de verdugos y personas vulnerables, entre engaños y ambiciones personales. En esta entrevista su director, Carlos Sedes, y su productor, Ramón Campos (de Bambú) explican las claves de esta historia. Ivana Baquero, aquella niña de El laberinto del fauno, es Maje, en el punto de mira de la agente que investiga el caso, una acertada Carmen Machi. Tristán Ulloa, Joel Sanchez, Álex Gadea, Pepe Ocio y Pablo Molinero completan el elenco principal.

-¿El crimen de Patraix viene a dibujar un poco estos tiempos líquidos en el que parece que todo se mueve por capricho?

-(Carlos Sedes): La verdad es que sí. Desde El caso Asunta hemos ampliado nuestra mirada en el true crime. Es un género inspirador que nos permite experimentar en las imágenes, en los sonidos con las escuchas telefónicas...

-(Ramón Campos): Una historia como esta gana mucho en el contexto de las redes sociales, con este mundo aspiracional falso en el que todo el mundo quiere vivir en un mundo de fantasía, con mejores coches, viajes, pisos. Ese es el mundo Maje. Es una chica insatisfecha en el que todo lo que tiene en la cabeza le produce insatisfacción y poco tiene que ver con la vida. Es en parte la crítica de la polémica.

-¿El true crime es solo una moda?

-(R.C.): Tardas años en levantar un proyecto así que si te sumas a una moda no te vas a adelantar a nada, precisamente. A mí me apasiona el true crime y que volvamos a los 80, a analizar nuestros fallos.

-(C.S.): Estamos en un punto en que la corrección no nos permite crecer. Deberíamos volver a los 90 para que volvamos a seguir aprendiendo, a contar sin tantas presiones...

-¿Pero han temido que para este caso hubiera reclamación de algún implicado, de sus abogados?

-(R.C.): Para este proyecto hemos contado con libertad absoluta y hemos podido contar lo que queríamos. Desde el respeto a la víctima, Todo está confirmado por distintas fuentes, con el asesoramiento de la Policía Nacional. Con todo eso hemos ido muy tranquilo en este proyecto. Pero a lo que se refiere Carlos es que en este contexto internacional hay consecuencias de cualquier cosa que digas.

-(C.S.): El true crime siempre ha existido. En España hay series inolvidables desde La huella del crimen. Pero siempre hay quien opina lo que debes contar con corrección.

-¿En el caso Maje, de La viuda negra, estamos ante el crimen de la era del postureo?

-(C.S.): ¿Por qué alguien en 2017 consigue convencer a alguien mayor, una persona supuestamente más madura, para incitar a que cometa un crimen? Es un caso llamativo. Y es una historia donde el sonido es un personaje más, el que nos va descubriendo cómo son cada uno de los implicados.

-¿Tuvieron claro qué actores iban a dar vida a esos personajes reales que tan bien conocían?

-(C.S.): Sí. Carmen Machi encarnaba ese mujer que no le hace falta juzgar las conversaciones para cumplir con su trabajo investigador. Ivana está maravillosa, tiene esa aparente inocencia que necesitaba el personaje. Vive en continuas equivocaciones, se casa cuando no quiere casarse y va descubriendo mundos que le seducen mucho y no es capaz de codificarlos.

-¿Cómo se acuerdan aspectos para acentuar una historia así?

-(R.C.): Nos hemos reunido mucho para poner sobre la mesa qué queríamos contar aquí. Lo bueno de que ambos llevemos tantos años trabajando juntos es que sabemos qué nos gusta o qué no nos gusta para contar una historia así. Yo le digo a Carlos qué creo que debe aparecer en una película así y él hace el planteamiento visual, narrativo. Yo a su vez le opino... es un proceso orgánico, muy natural, de la mano de la propia historia.

-(C.S.): Vamos sumando junto a los guionistas. Y también los actores terminan aportando sus ideas. No estamos ante una obra individual, algo como esto es colectivo.

Ivana Barquero en el papel principal de 'La viuda negra'

-Si no se suman las ideas es cuando hay mal rollo y puede acabar en asesinato...

-(R.C.): Jajaja. El inicio de un asesinato es cuando una persona entra en un bucle mental en el que empieza a convencerse de cosas que no son reales. No es muy diferente a un proceso de depresión. En el caso de Maje ella cree que se siente encerrada cuando no era así. Ella empieza a autoconvencerse de que su marido la maltrata, y convence a los demás de ello, y que ella no tiene una buena vida cuando realmente tenía una existencia confortable. A partir de ahí ella empieza a manipular lo que cree ella misma para llevarlo adonde ella cree. No estamos ante un asesinato por odio, por interés económico. No hay forma de entender su comportamiento salvo que la realidad de ella esté alterada por su propia visión.

-(C.S.): En la cabeza de cada uno podemos creernos ideas falsas como el de "no soy querido, no soy querido" y entramos en bucle. Nos puede llevar a depresión o a originar obsesiones en otros.

-¿El victimismo es siempre mal compañero de viaje?

-(C.S.): Tenemos la escena del cumpleaños. Todo el mundo está feliz y Maje no quiere estar feliz. Son cosas que están en su cabeza.

-(R.C.): Una de las peores cosas de Maje además de incitar el asesinato es manchar la memoria de su marido. Transmitir a los demás que su esposo fallecido era un maltratador, un alcohólico, una mala persona. Al contario de todo, Arturo no merecía una muerte así. Queríamos analizar por qué alguien como Maje es capaz de planear algo así.

-¿En condiciones normales alguien así es solo un victimista tóxico? ¿Cómo es capaz de dar un paso más allá?

-(R.C.): No podemos hablar aquí de maldad como un concepto añadido. Ella es una mujer con sus circunstancias, cuáles son sus aspiraciones, y a partir ahí da el paso. Todo el mundo nos decía que el asesino de esta historia es una buena persona, de la que todo el mundo hablaba bien. Y es el ejemplo de que una buena persona también puede ser un criminal. Depende de quien le influya, le presione. Sí, una buena persona también puede asesinar.