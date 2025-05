La última hora de Melody antes de su esperada rueda de prensa

Melody se encuentra en una burbuja tras su paso por el Festival de Eurovisión del que salió mal parada, quedando la 24 de 26 países participantes. Esa diva no ha logrado conectar con el público eurovisivo y tampoco el televoto, que ha generado muchas dudas, le ayudó para escalar posiciones en la clasificación final.

La decepción en la delegación española es evidente después de un batacazo histórico. Por ello, Melody ha optado por refugiarse junto a su familia para digerir este mal trago que requiere un periodo de reflexión. Hoy ha reaparecido ante los medios en unas declaraciones recogidas por el programa Vamos a ver de Telecinco.

La artista de Dos Hermanas ha sido franca en sus declaraciones, tal y como nos tiene acostumbrados. “Os quiero un montón y valoro muchísimo el cariño que estáis teniendo. No es cuestión de mantenerse en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito”, ha comenzado diciendo.

La cantante ha emplazado a los medios a una rueda de prensa donde dará todas las explicaciones que vea oportunas. “Hoy se va a decir qué día vamos a hacer la rueda de prensa en la que voy a hablar con todos vosotros y os voy a contar cosas de lo que he vivido. No entiendo lo que está pasando… Sé que me queréis todos un montón pero yo también quiero salir hoy con mi hijo que es menor. Siempre os he atendido y ahora también lo voy a hacer y voy a hacer muy prontito todas las declaraciones”, ha señalado.

Melody se queda con lo positivo y siente que no ha sido perjudicada por su mal resultado en Eurovisión. “Jamás… con el arte y la música. La música siempre está por encima de todo. No os preocupéis que hablaremos con calma y nos daremos nuestras opiniones. Ahora lo único que pido es un poquito de calma en estos días porque necesito estar con mi niño”, ha declarado.