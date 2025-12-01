La tremenda batería de series con la que atresplayer exhibe su poderío en 2026

Atresplayer, la plataforma española líder, ha celebrado en Gran Canaria un nuevo atresplayer Day, un encuentro sin precedentes que se ha convertido en una gran fiesta de la producción nacional, la creatividad y la innovación audiovisual. Durante varios días, la isla se ha transformado en el epicentro del entretenimiento español con mesas redondas, presentaciones exclusivas, preestrenos y grandes anuncios que reafirman el compromiso de Atresmedia con el sector. Profesionales de la industria, prensa especializada y algunos de los rostros más reconocidos de la televisión se han dado cita para celebrar el liderazgo y la trayectoria de la plataforma.

El atresplayer Day ha sido mucho más que una presentación de contenidos: Atresmedia ha reunido en Gran Canaria a grandes figuras de la ficción y el entretenimiento para compartir una visión común: seguir impulsando el talento nacional y apostar por historias que conectan con el público.

Atresplayer ha presentado en Gran Canaría más de 20 proyectos y entre la batería de novedades que ha anunciado, destacan Renata & Nicole; la segunda temporada de la exitosa ficción original de Atresmedia que protagonizan Belén Rueda y Belinda Washignthon; Nos vamos de madre, el nuevo formato que presentan Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén que llegará a Antena 3 en enero, la segunda edición de Drag Race España: All Stars, que con Supreme de Luxe al frente, reunirá de nuevo a las reinas de las últimas temporadas en una nueva competición; Pyjamada, un nuevo formato con Lola Lolita sin fecha de estreno fijada; o El hombre equivocado, una nueva docuserie que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España.

Además, la plataforma de Atresmedia ha hecho un repaso a las producciones que verán la luz en los próximos meses y ha anunciado nuevas fechas de estreno: Las hijas de la criada (este domingo 30 de noviembre), Los Protegidos: Un nuevo poder (14 de diciembre), Padre no hay más que uno: la serie (25 de enero), Rafaela y su loco mundo (15 de febrero), la segunda temporada de Entre tierras (marzo 2026) y La Nena (abril 2026). Sin fecha de estreno se espera FoQ: La Nueva Generación con las aventuras del colegio Zurbarán, 33 días, la serie creada por el periodista de investigación Carles Porta, la segunda temporada de ¿A qué estás esperando?, Sira o Ágata y Lola, entre otros títulos.

Atresplayer también ha presentado una de sus grandes novedades para los próximos meses: la producción de series verticales. Atresmedia vuelve a dar un paso al frente en su apuesta por la innovación y ya se encuentra rodando Una novia para Navidad, la primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer, que protagonizan Marina Baeza y Carla Flila.

Atresmedia trae a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia y que está diseñado para ser consumido en vertical y que cuenta con episodios de uno a tres minutos de duración con muchos giros argumentales.

Atresplayer ha presentado en Gran Canaria otra de sus grandes novedades para los próximos meses. Desde el 1 de diciembre atresplayer incluirá en su plataforma el catálogo de producciones originales de Onda Cero Pódcast. Así, los usuarios podrán disfrutar de la experiencia del audio, con series de ficción, documentales, true crimes o entrevistas.