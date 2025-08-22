El 'todólogo' Gonzalo Miró ficha por TVE para la tardes de La 1 con la productora de 'Sálvame'

Gonzalo Miró ficha por RTVE, la cadena pública en la que su madre, Pilar Miró, fue una innovadora y destacada realizadora y dejó su huella como una de las mejores directoras generales que ha tenido Prado del Rey, con su mandato decisivo a finales de los años 80 antes de que TVE se enfrentara a las primeras privadas.

El apellido Miró está de vuelta en RTVE y Gonzalo se une a Marta Flich para ponerse al frente de un espacio de actualiad, Directo al grano, magacín con carga ideológico a través de sus tertulias en línea con lo que está siendo el actual mandato del presidente José Pablo López. Tras el estrepitoso fracaso de La familia de la tele, los que fueran productores de Sálvame, ahora con la firma La Osa, tienen aquí una nueva oportunidad en la cadena pública con este espacio que sigue la línea de Malas lenguas, con Jesús Cintora, que seguiría abriendo la franja de tarde tras el Telediario 1. De hecho Directo al grano está elaborando por la misma dupla de productoras, La Osa y Big Bang Media, que el espacio que le precede y con el que coincidiría en horario en su continuación en La 2.

Gonzalo Miró, 'todólogo' y que como contertulio se atreve a opinar de cualquier tema para darle su sesgo pro-gubernamental, es licenciado en Ciencias Políticas y formación cinematográfica, ha formado parte de los equipos de opinadores de Espejo público, en Antena 3; Más vale tarde, en La Sexta, tras pasar por Liarla Pardo; y en distintos magacines de Cuatro. La recordada Concha García Campoy contó con él en su matinal cuando Cuatro formaba parte del Grupo Prisa. En TVE ha intervenido en formatos como La noche en 24 horas.

“Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos”, promete Gonzalo Miró con este proyecto junto a Marta Flich, que dejó Todo es mentira en Cuatro meses atrás, programa donde fue descubierta para el gran público. En Mediaset fue conductora de una edición de Gran Hermano. Gonzalo en esta pasada temporada también formó parte de Pekín Express en HBO Max con una intervención que no le dejaba en un buen lugar. También formó parte de MasterChef Celebrity, en La 1, en 2020.

Miró y Flich forman un cóctel complementario de estilos. Este espacio de La Osa Producciones y Big Bang Media contará con tertulias, conexiones y reportajes. Directo al grano busca espectadores fieles para La 1 en la franja de tarde tras el evidente batacazo de La familia de la tele.