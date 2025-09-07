'Supervivientes' retransmite los saltos del helicóptero aplazados y este es el día de emisión

Este jueves de gala inaugural en Supervivientes All Stars la playa de juegos quedó inhabilitada, lo que obligó a cancelar todo lo previsto al aire libre. La ocupación de la playa por parte de las comunidades garífunas fue una manifestación en respuesta al impacto ambiental del reality en los Cayos Cochinos, un área protegida desde 1993, y sus problemas con la empresa que gestiona la zona natural.

La gala debate de este domingo, con Sandra Barneda y Laura Madrueño, a partir de las 22.00 en Telecinco, contará en esta ocasión con el salto del helicóptero y las pruebas de la primera gala, con el circuito de barro, que no se pudieron celebrar por protestas de las comunidades indígenas de la comarca de Cayos Cochinos, en Honduras. Así que hoy se celebrará todo lo que no se pudo hacer en el arranque tras haberse llegado a un acuerdo con los manifestantes.

Junto a lo que suceda con las pruebas, el debate de esta noche se centrará también en las primeras nominaciones, el liderazgo conseguido por Alejandro Albalá y su decisión de nominar a Gloria Camila en el primer Oráculo de Poseidón.

La zona de Cayos Cochinos alberga especies como la tortuga carey, en peligro de extinción, que desova en esas playas durante septiembre. Los manifestantes denunciaron que la producción del programa que se produce a lo largo del año, edición a edición, amenaza el hábitat natural y exigieron un estudio de impacto ambiental, lo que llevó a la intervención policial para evitar incidentes.

Esta situación, sin precedentes en la historia del programa, forzó al equipo a adaptar el contenido en directo, sustituyendo las pruebas al aire libre por un juego de resistencia en La Palapa, donde Alejandro Albalá se convirtió en el primer líder y nominó directamente a Gloria Camila, junto a los otros nominados como Fani, Noel y Kike. Uno de los cuatro quedará eliminado en el destierro, temporalmente, este próxio jueves.