Así suenan las canciones del Benidorm Fest 2026, todo los detalles del Festival

Foto de familia de intérpretes del Benidorm Fest 2026, el director de TVE, Sergio Calderón, y la directora de Comunicación, María Izaguirre

El Micrófono de Oro pasa al trofeo originario de la Sirena, la del Festival de Benidorm clásico. El Benidorm Fest se celebrará en 2026 pero sin la conexión eurovisiva. El boicot de RTVE por la presencia de Israel nos ha dejado fuera del festival europeo, lo que a su vz permite que el celebrado en la localidad alicantina tenga una identidad propia más acentuada.

La cadena públicaa ha presentado las 18 canciones que competirán en la quinta edición del Benidorm Fest, conviertido en la “principal plataforma de promoción de la música española”, como destaca RTVE, con diversidad de géneros musicales que abarca desde el pop y la electrónica hasta la bachata, la copla y el rock.

Sin la presencia en Eurovisión la organización ha anunciado acuerdos con Spotify y Televisa Univision, que permitirán a dos artistas grabar singles en estudios de Estocolmo y Miami, respectivamente, además de un mayor premio económico para el ganador, 100.000 euros para el intérprete y 50.000 para los compositores.

ASHA – ‘Turista’: “Este tema nace en Ciudad de México porque me encanta componer cuando viajo. Nace con un equipo increíble que proviene de países diferentes. Me siento muy reflejada con mi canción porque soy una persona nómada y viajera que le gustan las sensaciones nuevas y las aventuras”.Compuesta por: Hajar Sbihi (ASHA), Nicole Zignago, Felipe González y Bruno Hermes Valverde Juárez

Atyat – ‘Dopamina’: “Por dentro quiero gritar, estoy muy emocionada. ‘Dopamina’ nos va a dar la fusión entre dos culturas. Soy española y egipcia y mi canción tiene esa mezcla de latino con un toque árabe que me caracteriza. Tendrá mucho baile, voy a sudar”.Compuesta por: Atyat, Yoby Zúñiga, Jorge Dellacruz y Dale Pututi

Dani J – ‘Bailándote’: “Siempre digo que 11 de cada 10 recomiendan la bachata porque es curativa y yo estoy de acuerdo. Llevo muchos años poniendo la bandera de España en muchos países y poder hacerlo en mi país es muy emocionante”.Compuesta por: Rafael Vergara Hermosilla

Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’: “Es una macarrada. Es nuestra vibe, es para bailarla en tu cuarto, que no te vea nadie o que te vea todo el mundo. Queremos que todo el mundo se lo goce. Vamos a bailar, va a ser muy divertido y el tema te da pie a ese macarrismo”.Compuesta por: Edu Requejo, Andrés Pardo Torres y Dora Postigo

Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’: “Lo que dice esta canción es necesario. Quiero reivindicar que nos miremos más a los ojos, que conectemos más, que quitemos la vista de las pantallas y que dejemos de hacer caso a los falsos gurús que nos dicen lo que tenemos que hacer. Llevo muchos años en la música y esta noche sí estaba nervioso; estoy muy contagiado de esta energía y de lo bonito que está siendo todo”.Compuesta por: Diego Cantero (Funambulista) y Luis Ramiro

Greg Taro – ‘Velita’: “La canción va de la pena que da cuando se apaga una vela. La canción nace del campamento de composición y en cuatro horas salió. La energía que nos dais nos contagia, estoy muy feliz. Que se encienda muchas velitas y que no se apaguen. Que seamos conscientes de las cosas buenas que tenemos”.Compuesta por: Blake Martin, Greg Taro, Jheynner Argote y Yoby Zuñiga

Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’: “Es un tema difícil de cantar, pero me estoy preparando muy bien y voy a por todas. La canción sale del campamento de composición y surgió todo muy rápido, fue perfecto. Es mi puesta de largo, estáis cumpliendo un sueño que me hice a mi yo de diez años”.Compuesta por: Diego Seijas, Izan Llunas y Aty

Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’: “Venimos a poner temperatura en el Benidorm Fest. Tengo muchas ganas de salir al escenario y mostraros lo que llevo dentro. Muchas veces los ojos hablan más que las palabras y puedes detectar lo que está pensando alguien solo con la mirada. Es un tema exigente, pero me gustan los retos y dar lo mejor de mí”.Compuesta por: Carlos Alfredo Colina Acevedo (Kenneth) e Iñigo Pérez Carramal

KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’: “Todos hemos pasado por una situación en la que estás con alguien a quien le da miedo el compromiso. Apelamos a que hace falta más amor en este mundo y no tiene que dar miedo sino todo lo contrario. Llevamos trabajando en la música toda nuestra vida y esta oportunidad es muy bonita; es momento para seguir aprendiendo y para llevar nuestra visión del rock a la gran pantalla. Estamos muy ilusionados”.Compuesta por: David Serrano, Kenya Saiz, Edu Venturo y Fabio Yanes

KU Minerva – ‘No Volveré a Llorar’: “He jurado que no voy a llorar, pero seguro que alguna lágrima me cae con esta experiencia... Esta canción tiene mucho significado para mí, me lleva a otra etapa. Es un renacer, volver a estar ahí, la mariposa que está en su crisálida y vuelve a expandirse y a brillar. Estoy trabajando mucho y espero que sea una experiencia que no voy a olvidar en mi vida”.Compuesta por: Ignacio Canut, Mauro Canut, Fernando Delgado y Juan Sueiro

Luna Ki – ‘Bomba de amor’: “Estoy temblando de volver después de cuatro años. Es una expansión de amor. Cuando tratas con amor a tu entorno, eso se expande. Es la información que das al mundo; es la única bomba que deberíamos tener, una bomba de amor. Va de bailar, de disfrutar, de quedarse con lo bueno de la vida. La luna tiene dos caras, como yo. Ahora estoy explorando todas mis facetas y estoy explotando mi esencia”.Compuesta por: Luna Górriz (Luna Ki) y Eduardo García Daban

María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’: “Es una canción alegre y positiva de dos mujeres que se dan la mano y miran al futuro con ilusión. La música tiene el poder de transformar algo malo en algo positivo. Esta canción nació en el campamento de composición y se puede extrapolar a muchas situaciones. Puede ser de dos mujeres que se unen porque un hombre les ha hecho daño o se puede extrapolar a la industria musical, que muchas veces se empeña en enfrentarnos”.Compuesta por: María León, Pablo Cebrián, Teresa Ferrer y Adrián Atalaya

MAYO – ‘Tócame’: “Es una declaración de intenciones, a estar enamorado y vivir el amor intensamente. Está muy integrado en mi proyecto el cantar y expresar también corporalmente lo que quiero decir. Llego a Benidorm con muchas ganas, con todo más asentado y visualizando cómo va a ser todo. Tengo muchísima ilusión”.Compuesta por: Álvaro Gutiérrez Mayo, Raúl Gómez, Ana Julieta Calavia, Rose Molina, y Liam Garner

Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’: “Es mi primera experiencia artística personal. Esta canción cuenta lo que quería decir para empezar con mi proyecto y lo que quería que el público conociese de mí. Tengo mi parte divertida pero también tengo mis demonios que a veces no me permiten arrancar. Muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos y los que nos ponemos trabas. Estoy muy emocionado por esta oportunidad”.Compuesta por: Mikel Herzog Jr., Dani HDZ e Iván Herzog

Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’: “Somos grandes amigos y es muy bonito hacer esto juntos. Ya habíamos trabajado juntos con Varry Brava y teníamos muy buena onda. Nuestra canción canta al amor de telenovela, sin prejuicios; es muy bailona y efectiva. Suena a ochenta, a los synth pop, a nuestros referentes del pop español. Cada uno de nuestros proyectos le aporta su toque personal a la canción. También tiene mucha influencia de Benidorm”.Compuesta por: Alejandro Gustavo Sergi Galante, Gerardo López Von Linden y Diego Román Gutman Goldfinger

Rosalinda Galán – ‘Mataora’: “La locura, el folclore estrafalario… Es mi forma de ser una mataora. La canción está inspirada en el mito de Carmen de Mérimée, y le pone voz a la femmefatale que siempre se ha juzgado desde la mirada masculina. Es un pasodoble eléctrico, arriesgado, pero sin miedo al éxito”.Compuesta por: Rosalinda Galán Parrales, Greta Chasca Rocchi y Ainoa Buitrago

The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’: “La canción habla de un despecho muy lúcido, cuando ya sabes que te quieren traicionar o que solo te quieren por interés. De ahí sacar la rabia, y está cantado desde ahí. Esta propuesta nos ha hecho explorar cosas nuevas, ver qué hay de la raíz, del barrio y de la pista de baile para llevarlo al Benidorm Fest. Hemos metido funk, soul, electrónica… es una canción en la que comulgan todos esos estilos y que hacen tan especial nuestra propuesta”.Compuesta por: Sergio Sastre, Maximiliano Jiménez y Marcos Miranda

Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’: “Estamos felices y muy emocionados. La canción surgió en el estudio, pensamos que era perfecta para traerla al festival con la voz de Lucía. Creemos que aportará frescura, buen rollo y mucha alegría al festival. Ver que algo que surgió en un estudio llegue tan lejos es un honor”.Compuesta por: Antonio Ramírez Bernal y Lucía Sánchez

Las semifinales del Benidorm Fest

El orden de actuación exacto aún no se ha anunciado (se revelará más cerca de las galas).

Primera semfinal. 10 de febrero. Aquí los participantes con sus canciones:

Dora & Marlon Collins – "Rakata"

Greg Taro – "Velita"

Izan Llunas – "Qué vas a hacer"

Kenneth – "Los Ojos No Mienten"

KITAI – "El Amor Te Da Miedo"

Luna Ki – "Bomba de Amor"

María León ft. Julia Medina – "Las Damas y el Vagabundo"

Mikel Herzog Jr. – "Mi Mitad"

Tony Grox & LUCYCALYS – "T AMARÉ"

Segunda Semifinal. 12 de febrero. El orden de actuación exacto aún no se ha anunciado.

Aquí los participantes con sus canciones:

Asha – "Turista"

Atyat – "Dopamina"

Dani J – "Bailándote"

Funambulista – "Sobran Gilipo**As"

Ku Minerva – "No Volveré a Llorar"

Mayo – "Tócame"

Miranda! & bailamamá – "Despierto Amándote"

Rosalinda Galán – "Mataora"

The Quinquis – "Tú No Me Quieres"

De cada semifinal clasificarán 6 artistas a la gran final (14 de febrero), donde competirán 12 finalistas en total.

Los presentadores del Benidorm Fest son Jesús Vázquez, que se incorpora así a TVE tras más de veinte años en Telecinco; el cineasta Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.