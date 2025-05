"¿Sanfadao?", 'La Revuelta' reacciona al enfado de Melody y RTVE desmiente a la cantante

La principal cuenta que quería ajustar visiblemente Melody durante la rueda de prensa de su participación en Eurovisión era con el programa de La Revuelta. Con David Broncano había acordado que estaría al lunes siguiente de su actuación. Tras el mal puesto decidió regresar a España vía Málaga par estar en su casa de Mijas con su hijo. El espacio nocturno de La 1 bromeó sobre la ausencia de Melody y Jorge Ponce comentó entre otras bromas que sin la presencia de Israel la cantante española habría ganado.

Una semana después la cantante sevillana ha mostrado su desagrado por aquellos comentarios irónicos y aseguraba este lunes que de momento no va a acudir a La Revuelta salvo que medie una disculpa. "Me ha dolido que compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos". "Voy a ir a los programas en los que se me respete. Pero siempre estoy abierta a unas disculpas", expuso en la rueda, que tuvo momentos de tensión pero por roces personales más que por el resultado en Eurovisión y las posibles influencias que le han perjudicado, que era el motivo de interés de su comparecencia.

Melody ha esgrimido también que su vuelta a casa sin pasar por Madrid es por una cuestión de salud, tras tres semanas agotada con su participación. Una semana después ha lamentado que en su caso se hayan tomado "a cachondeo" su salud mental.

Broncano no salia de su asombro anoche, dentro de lo que es el espíritu de comedia del programa, haciéndose el sorprendido de sus declaraciones a través de lo que le contaba Grison. "¿Sanfadao, Melody, con nosotros?", han intercambiado extrañezas él y el músico. "Bueno, lo miro y mañana digo algo", emplazó a este martes Brocano, dejando caer que la invitaron antes del festival, que han estado con ella y que les dejó tirados un rato antes de la entrevista del lunes 19.

En aquella entrevista anterior al poco de ser elegida en el Benidorm Fest, la artista de Dos Hermanas fue todo efusividad e incluso aseguró que incorporaría darle al bombo en pleno baile en Basilea en homenaja a La Revuelta. Las bromas tras su asuencia no le han caído nada bien a la cantante y el programa de La 1 está al quite con más reacciones.

Por otro lado tras la rueda de prensa, RTVE aclaraba que la firma para no hablar de temas políticos sobre el representante de Eurovisión se limita a la canción, como contemplan las bases de la UER, pero el artista es libre en sus expresiones, desmintiendo a Melody. En las redes se ha criticado que la cantante española no se posicione sobre la presencia de Israel en Eurovisión y la guerra de Gaza. Ella ha insistido en que sólo habla de "su arte y de música".