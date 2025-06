El representante de Melody es tajante sobre lo vivido en Eurovisión, "Extenuado"

Ferrán Poca, representante de la cantante Melody, ha roto el silencio tras la participación de la artista sevillana en Eurovisión 2025 con un comunicado en Instagram que ha conmovido a seguidores y detractores por igual. En un texto cargado de emoción y sinceridad, Poca ha desgranado las dificultades de un viaje que, aunque soñado, dejó una profunda huella física y psicológica en el equipo que llevó a Melody al escenario de Basilea.

Bajo el título “Trabajar con Melody @soyyomelody es un regalo de la vida”, Poca comienza su mensaje celebrando el cumplimiento de un sueño: llevar a la cantante a Eurovisión, un objetivo que, según él, compartían tanto la artista como su equipo. “Quien tiene un sueño a veces lo consigue y ella lo tuvo, ir a Eurovisión. El nuestro fue no parar hasta llegar a Eurovisión”, escribe, destacando la tenacidad que marcó el proceso. Sin embargo, tras esta nota de orgullo, el tono del comunicado se torna más sombrío al revelar el coste personal de esta experiencia. “Han sido meses muy duros, que me han afectado en lo físico y en lo psicológico”, confiesa, dejando entrever el desgaste de una aventura que, aunque brillante en escena, estuvo plagada de obstáculos tras bambalinas.

La participación de Melody en Eurovisión 2025, donde interpretó su tema fue un ascenso hasta el Everest. La sevillana deslumbró en la gran final, nadie podía tener palabras de reproche. Pero llegar hasta allí le dejó secuelas. Aún más con el bajo puesto conseguido, antepenúltima. Poca no entra en detalles específicos, pero su mención al impacto físico y psicológico sugiere un trasfondo de tensiones que podrían estar relacionadas con las polémicas recientes en torno a la cantante tras su vuelta a España.

El representante también alude a la fortaleza de Melody, respaldada por declaraciones previas en las que María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, y el propio Poca aseguraron que la cantante mantuvo una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles. “ACuando llegó al camerino nos dio incluso ánimos”, compartieron tras la final, reflejando la resiliencia de la artista. Sin embargo, las palabras de Poca en Instagram destilan una mezcla de alivio y agotamiento, sugiriendo que el camino no fue tan idílico como las luces del escenario podrían indicar.

El mensaje de Poca, "me he quedado extenuado", pone de manifiesto el sacrificio detrás de un sueño cumplido. Melody, quien se emocionó al abrazar a su hermano Eleazar Ruiz y a su equipo tras su actuación, deja una huella imborrable en Eurovisión 2025, no solo por su talento, sino por la humanidad y el esfuerzo que su representante ha querido destacar. “No ha sido fácil”, sentencia Poca, y en esas palabras se resume una odisea que, para bien o para mal, ha marcado un capítulo inolvidable en la carrera de la artista y de quienes la acompañaron.