El periodista Nando Escribano, de 'Espejo público', y su ingreso urgente en un hospital madrileño

El presentador y cronista del corazón Nando Escribano, colaborador del matinal de Susanna Griso Espejo público y pareja de Núria Marín en Cazamariposas, ha alarmado a los-seguidores de su programa de Antena 3 al revelar que ha pasado las fiestas navideñas hospitalizado en Madrid.

A través de Instagram, compartió una fotografía desde la cama del centro médico, visiblemente agotado, tras sufrir una migraña que evolucionó hasta convertirse en "el peor dolor que he sentido", acompañada de vómitos incontrolables.El comunicador barcelonés detalló su calvario: "El 24 empezó una migraña que me fue a más hasta convertirse en el peor dolor que he sentido y provocándome vómitos sin parar. No he respondido bien a ningún medicamento inyectado (Enantyum, Nolotil, Tramadol, corticoides...)".

Explicó que le realizaron dos TAC craneales y resonancias con y sin contraste, sin hallazgos anómalos por el momento. "En principio no sale nada raro, pero el dolor sigue. Si hay algún neurólogo entre los que me leéis, agradeceré otra opinión. Estoy bien, solo necesito que se acabe el dolor", ha escrito.

Con su habitual sentido del humor, Escribano restó dramatismo criticando la comida hospitalaria: "He comido mejor en cualquier avión", ironizó junto a una imagen de yogur, pan y menestra. Sin embargo, una compañera de Espejo Público le alegró la tarde con croissants: "Mi angelito de la guarda me ha traído algo que sí me va a gustar".

El presentador precisó que los fuertes dolores comenzaron tras aparecer el programa del 24 de diciembre, donde se disfrazó de elfo. "Me quedé aquí [en Madrid]. Después del programa todo iba de maravilla y me empecé a encontrar mal. Quise arrancarme la cabeza", comparó sobre la potencia de los dolores Aunque mejora ligeramente y las pruebas no revelan anomalías, aguarda la valoración tras este fin de semana.

"Estoy a la espera de que venga el neurólogo y me diga si me voy a casa porque no quiero ocupar una cama aquí de alguien que la puede necesitar más", ha concluido con empatía. La preocupación está presente ante estos fuertes dolores.