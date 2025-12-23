Nathalie Seseña: "Al principio sentíamos inestabilidad por las comparaciones con 'Aquí no hay quien viva'"

Nathalie Seseña (Madrid, 1967) es una de las actrices que perdura en La que se avecina desde los primeros conflictos vecinales en Mirador de Montepinar. Cuando hizo el casting de la serie pensaba que no saldría seleccionada. Han pasado 18 años de aquel momento y el personaje de Berta Escobar es historia viva de la ficción nacional.

–Echando la vista atrás, ¿cómo se produjo su llegada a la serie? –Me avisaron para el casting y fui con muchos nervios. Jordi Sánchez estaba muy serio. Yo hice la prueba y pensé que no lo había hecho bien porque hasta apagué el teléfono porque no quería recibir una mala noticia. Cuando encendí el móvil al día siguiente me enteré que me habían seleccionado y me hizo mucha ilusión.

–¿Pensaba que iba a llegar tan lejos cuando comenzó la serie? –No. De hecho, la serie tuvo que dar un giro de guión respecto a Aquí no hay quien viva. En la primera y segunda temporada andaba todo en el aire porque al público le costaba ubicarse. Había gente que no le gustaba y la comparaba con Aquí no hay quien viva. Al principio, sentimos mucha inestabilidad, pero mira ha continuado y hasta hoy contamos con el respaldo del público de una manera increíble.

–Son 18 años interpretando el personaje de Berta Escobar. ¿Qué significa Berta Escobar para Nathalie Seseña? –Berta Escobar es ya casi una doble vida y una relación artística con mi compañero Jordi Sánchez y con el resto de compañeros que llevan desde el comienzo de la serie. Tenemos mucha complicidad, nos entendemos con solo mirarnos. Es algo insólito en la ficción. Un personaje, como un ser humano, se va transformando con el paso del tiempo. La Berta de hoy no es la misma que la de hace 18 años. El personaje se ha ido desarrollando según los guiones de los creadores.

–¿Cómo ha evolucionado el personaje de Berta? –Berta ha ido cambiando, ya no es la mujer sumisa, católica y maltratada por un marido imposible. Ahora, es una mujer más empoderada y acorde a los tiempos actuales.

–¿Cuál es el secreto para que un personaje se perpetué en el tiempo y siga teniendo éxito casi 20 años después? –Lo del éxito para mí siempre es un misterio y también un regalo porque trabajamos para que los proyectos funcionen. El éxito tiene mucho que ver con los guiones y la dirección de actores. Imagino que, por mi parte, algo también habré hecho para que Berta le guste a la gente y siga en pantalla después de tantos años.

–En la temporada 16 Berta continúa al mando de Mariscos Recio. ¿Cómo le va como gestora de la empresa? –Muy bien. Mucho mejor que Antonio Recio. También ha vuelto a la empresa el personaje de Parrales que protagoniza escenas muy divertidas.

–¿Tiene fecha de caducidad el personaje de Berta o pretende llegar hasta el final? –Como actriz quiero estar hasta el final. La fecha de caducidad depende de los guionistas. Si ellos deciden matarte no puedes hacer nada. Yo espero que no me maten, pero si lo hacen que me avisen con tiempo para digerir el sofocón. Llevo mucho tiempo en la serie y me gustaría estar hasta el final. Sería la recompensa a tantos años de trabajo.