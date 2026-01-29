Nace un musical sobre temas de Alejandro Sanz con el alma de 'El Rey León'

La inspiración de Alejandro Sanz se convierte en un romántico musical que llegará en la próxima temporada a la Gran Vía madrileña. El alma al aire será el título de la historia con canciones del artista gaditano, criado en Alcalá de los Gazueles. La firma Stage Entertainment anuncia una ambiciosa producción original que convierte la discografía del músico andaluz en el eje de un libreto firmado por Álvaro Tato. Este proyecto se sumará a la carterlera musical madrileña, una de las más prestigiosas del mundo, referencia internacional en estos momentos.

Madrid se prepara para recibir, por tanto lo que promete ser el fenómeno teatral de la próxima temporada. Stage Entertainment es la encargada de grandes hitos en este género del teatro musical como El Rey León, Aladdin o Anastasia. El alma al aire no será un "concierto teatralizado", sino de un musical de creación original que utiliza el vasto y emocional cancionero de Alejandro Sanz para vertebrar una historia inédita, consolidando la tendencia de los "musicales de autor" que tan buenos resultados obtienen en el West End londinense o en el Broadway neoyorquino.

La nueva producción cuenta con el respaldo del propio Alejandro Sanz, que se ha puesto a disposición de Stage. Su repertorio ha definido la identidad sonora de habla hispana durante los últimos tres decenios y ahora se transforma una selección en un relato vivo. El libreto ha sido confiado a Álvaro Tato, dramaturgo galardonado con dos premios Max y conocido por su capacidad para maridar la lírica con la narrativa contemporánea.

La trama, que actualmente se encuentra en fase de preproducción, se aleja de la biografía del artista para sumergir al espectador en un pueblo pesquero (presumiblemente andaluz). En este entorno los personajes deberán afrontar dilemas vitales y decisiones irreversibles que marcarán su destino, en una atmósfera que busca capturar la sensibilidad y el duende de las composiciones de Sanz.

Con más de 19 millones de espectadores a sus espaldas en nuestro país, Stage Entertainment celebra hitos que han transformado el consumo teatral de Madrid.

Por un lado está el fenómeno de El Rey León: En este 2026, la joya de la corona cumple quince años en el Teatro Lope de Vega, superando los siete millones de espectadores y las 5.000 funciones.

En octubre de 2025, Madrid se adelantó al resto del continente al estrenar la nueva versión de Cenicienta, bajo la dirección del prestigioso Anthony Van Laast

La compañía ya trabaja también en la remodelación de su próximo gran templo, el Stage Gran Teatro Musical, ubicado en el antiguo IMAX, cuya inauguración en 2027 permitirá albergar montajes de escala inédita en España.

Dicha compañía con El alma al aire no solo importa éxitos internacionales, sino que tambíen exporta creatividad propia, con un montaje destinado a ser llevado a la escena en Estados Unidos y en países hispanoamericanos. El prestigio del equipo creativo internacional que acompaña a Tato en esta aventura asegura una nivel excelente, a la altura de las dieciséis sedes que la marca gestiona en el mundo. La apuesta por Alejandro Sanz supone un movimiento estratégico para atraer no solo al público local, sino a los miles de turistas latinoamericanos que ven en Madrid la nueva Gran Manzana del teatro en castellano.