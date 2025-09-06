Muere Azuquita, el inventor de unir el bakalao de los 90 con la rumba

Uno de los machacones cantantes de las discotecas de los años 90, Azuquita, ha fallecido en Palma de Mallorca este viernes. Fue una voz tan efímera como popular que unía la rumba a los ritmos electrónicos en aquells años donde los locales no tenía restricciones de horarios y los veranos eran mucho más eternos que los de ahora.

Azuquita fue el inventor de lo que él acuñó como "Rumbakalao", uniendo el techno martilleante del momento con letras y giros musicales que convertían las piezas en un monumento cañí posmoderno. Fue un fenómeno sumado a tantos sonidos de usar y tirar bajo el nombre de "Mix". Que tumban tetem, esta sí, esta no... Con voz agitanada y guitarras entre los golpes de la caja de ritmos.

El cantante valenciano Pedro Bermúdez, uno de esos héroes sonoros de la Ruta del Bakalao, adoptó el nombre artístico de Azuquita. Ha fallecido a los 47 años tras varios años con una prolongada enfermedad. Los miembros de su actual grupo, los Rumba Kings, anunciar su pérdida remitiendo al velatorio en la capital balear.

Nacido en Valencia en 1978, Azuquita dio a conocer a su critaura, el "Rumbakalao", en 1993 con el tema Así me gusta a mí, adaptación de tema de Chimo Bayo (que tumban...), el auténtico gurú del movimiento que sonaba en esas noches interminables. Publicó tres álbumes entre 1994 y 1997: Rumbakalo, Escucha que te digo y Sinelo Kalo, con una versión rumbera de Gangsta's Paradise. También hizo una colaboración con una revalorizada cantante del momento, la cubana Celia Cruz, con el single salsero El tostadero y gozó de éxito en Alemania con el cantante Matthias Reim con el estilo de rumba de la era de los primeros triunfitos.

Desde mediados de los 90 y hasta principios del actual siglo, Azuquita era un habitual de especiales musicales televisivos como en Nochevieja, en TVE y en el resto de canales principales. Por su popularidad fue imitado entre otros por Cruz y Raya (Juan Cruz y José Mota) y puso ritmo a una promo veraniega de los contenidos de RTVE que fue muy celebrada.

Aunque permaneció en el circuito musical ya le fue más díficil destacar entre el universo reggaetonero con las nuevas generaciones, pero sus temas siguen llamando a bailar a los noctámbulos.