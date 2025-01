Muere un actor español con extensa trayectoria en EEUU, Francisco San Martín

El actor televisivo que se ha sabido que ha fallecido es Francisco San Martín. Con toda su carrera forjada en EEUU, nació el 25 de agosto del 85 en Palma de Mallorca. Desde pequeño vivió en tierras estadounidense, tras desplazarse su familia a Montana. En su regreso a nuestro país siendo adolescente comenzó a involucrarse en el mundo de la actuación, participando en obras de teatro y trabajando como modelo.

En España extendió esa carrera en el mundo del espectáculo con apariciones en pequeñas producciones cinematográficas y teatrales. La experiencia le proporcionó una base sólida antes de dar el salto de nuevo a EEUU. Con 25 años, en el año 2010, se estableció en Hollywood para conseguir mejores oportunidades en el cine y la televisión. De esta manera consiguió participar en distintas series.

Se hizo popular para el público de medio mundo como Darío Hernández en la serie Days of Our Lives, donde apareció en 59 capítulos de esta ficción. Este rol le dio reconocimiento y lo posicionó como una figura emergente en la televisión estadounidense. También intervino en la serie The Bold and the Beautiful y además se convirtió en Fabián Regalo del Cielo en la comedia Jane the Virgin, protagonizada por Gina Rodríguez, una joven virgen quedaba embarazada de forma involuntaria por inseminación artificial.

También participó en el biopic de HBO sobre el pianista Liberace, Behind the Candelabra. protagonizada por Michael Douglas y Matt Damon. Era un reconocido intérprete que ha visto truncada su vida. Fue encontrado muerto el pasado día 16, a los 39 años. El forense angelino que acudió a su domicilio notificó que la causade su fallecimiento ha sido un suicidio por ahorcamiento.