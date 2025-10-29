Mil euros de premios más el bote entre los que fallan, así funciona el concurso 'El 1%'

Antena 3 inaugura este miércoles tras El Hormiguero, pasadas las once de la noche, la segunda temporada de El 1%, concurso presentado por Arturo Valls y que regresa al prime time con 100 nuevos concursantes compitiendo por un bote de hasta 100.000 euros.

Este formato se centra en razonamientos lógicos y no en la cultura general, igualando a todos y permitiendo que el público en casa compita en tiempo real. El programa busca un “1% elite” que responda correctamente las 15 preguntas diseñadas para desafiar el pensamiento deductivo de la sociedad. Las cuestiones, en su mayoría acertijos, están testadas de entre una muestra representativa de más de 1.000 españoles, con porcentajes de acierto del 90% al 1%. Cada concursante arranca con 1.000 euros y van sumando el bote entre los que fallan. Los invitados de hoy son Roberto Brasero, Daniel Grao y Nerea Fernández.

Las primeras pregunta eliminan y suman al bote, mientras que en las intermedias pueden comprar pases o plantarse para conservar su dinero. En la pregunta final los supervivientes eligen entre retirarse con 10.000 euros o arriesgarlo todo por el bote respondiendo el reto del 1%.

Para calentar motores en este estreno, participan como invitados los famosos Daniel Grao (actor), Nerea Fernández (influencer) y Roberto Brasero (presentador del tiempo de Antena 3). Ellos no aspiran a premio pero pondrán a prueba su lógica y añadirán diversión al caos competitivo de esta concurso con un centenar de aspirantes a llevarse 100.000 euros.