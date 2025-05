Melody se refugia en Dos Hermanas con su familia y pide desconectar tras el fracaso en Eurovisión

Después de su antepenúltimo puesto en Eurovisión, Melody se ha desinflado y ha solicitado marcharse a Dos Hermanas, adonde se desplazaba este domingo tras llegar este domingo a Málaga vía Bailea, acompañada de su pareja, Ignacio Batallán. Sacando su sonrisa ante los medios que le aguardaban en Málaga, pidió no hacer valoraciones detalladas y conceder entrevistas hasta dentro de unos días. Tras estar con su hijo de un año, al que no veía desde hacía tres mesas, y refugiarse con sus padres, que no estuvieron en Suiza.

Es lógico sentir esa decepción por el resultado cosechado, con solo 10 puntos reunidos en todo el continente por el televoto, y ese agotamiento mental y personal después de cuatro meses de promoción y de perfilar un canción que desde el primer momento en ser designada se hundió en las casas de apuestas. La remontada ante la opinión pública fue infructuosa y pese al puesto 24º a los espectadores españoles se les queda la impresión de una destacada participación, de lo mejor de todos estos años.

Melody deseaba no recalar en Madrid y ha aplazado todos los compromisos con RTVE a la vuelta de Basilea, que incluía apariciones este lunes en Mañaneros y por la tarde en La familia de la tele y una rueda de prensa de cara a est semana. También se esperaba a Melody en las actuaciones de la fiesta de San Isidro (como sucedió, por ejemplo con Chanel, con un pequeño recital que tuvo carácter de recepción de ganadora), además de la promoción por su documental, Melodiva, estrenado el pasado viernes en La 1 y que se ofrece en RTVE Play. Melody también tiene un tema que se estrenará en breve, El Apagón, de su nuevo álbum, que se iba a estrenar con una hipotética feliz resaca de Esa diva. Sin embargo el pobre resultado ha creado una desazón grande en la cantante nazarena y su equipo.

"Necesito estar con mi familia y coger fuerzas”, compartió en las redes Melody, palabras repetidas al llegar a Málaga. Necesita ver a su hijo, como también recordó la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, buena conocedora de la representante tras todos estos meses de viajes, cambios y actuaciones.

"Me queds con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de las cámaras a nuestro trabajo", ha señalado Melody. Su decisión ha tenido reacciones divididas. Eurofans que creen que no quiere dar la cara sobre lo sucedido y muchos otros, mayoría, que entienden sus circunstancias personales y su estado anímico tras una decepción colectiva.