Melody planta a 'La Revuelta' y asegura que ella habría hecho "algo más potente" en Eurovisión

Melody acudía este lunes a Prado del Rey para responder sobre su participación en Eurovisión y su 24º lugar. En sus respuestas directas a los medios presentes, ha reconocido que de haber estado en su mano ella podría haber hecho "algo más potente" de cara a presentar Esa diva en Eurovisión tras lo ofrecido en el Benidorm Fest. Tras ser elegida la canción estaba en manos de RTVE y todo era una labor conjunta. Pero ha insistido, desmarcándose de la directora de la delegación, Ana María Bordas, que hubiera podido ofrecer una propuesta en escena con más ímpetu. "La habría enfocado de otra manera", ha insistido y que proponía partir desde arriba, como en la actuación de Benidom, y como hicieron otros representantes. "Se hubieran hecho otras cosas, más impresionantes", ha valorado.

"Hay planos en los que se pierde la actuación. Y el plano de la bata de cola podría haber dado más", ha observado sobre la realización. Y el momento telón, con el segundo eterno en el que entró tarde en la final, "lo he sufrido mucho y lo he peleado", ha reconocido. "Con mi candidatura se ha juzgado mucho sobre si soy muy española. Lo que menos puede gustar es toda la capacidad que podía haber aportado", en caso de que se hubieran atendido sus planteamientos.

"Yo no voy a entrar en temas políticos", insistía este lunes, con un compromiso que además tenía firmado con RTVE cuando fue elegida en el Benidorm Fest. "Eso lo tienen que hablar otras personas", ha respondido sobre el televoto de Israel o la presencia de este país en el festival por la guerra de Gaza.

Con quienes está disgustada de verdad, es con un programa de RTVE, La Revuelta, al que no mencionó, el espacio diario de David Broncano. Está dolida por las bromas lanzadas por este espacio a raíz de su ausencia, por agotamiento, tras su vuelta de Suiza. En principio ha rechazado también la asistencia a La familia de la tele, el Sálvame de las tardes de La 1, aunque la rueda de este lunes se producía a unos metros del plató. Les lanzó un beso y ahí quedó su respuesta, probablemente porque no le han llegado las noticias que esperaba de este formato.

Melody con su body lucido en Eurovisión

Pese a sus quejas entiende que la posición fue injusta, no ha valorado su calidad vocal. "Yo he hecho lo que tenía que hacer, una pedazo de actuación". "Tú notas cuando algo gusta o no. La gente se sabía la canción, en Amsterdam y en Londres lo dieron todo y me hubiera gustado ir a más televisiones", ha comentado con cierto reprochado. Allá donde promoció la canción se ganaban adeptos.

Ha zanjado que hubiera drama, que por su parte no iba a alimientar polémicas. "Lo mío es el chachachá", ha zanjado al contemplar reporteros en su casa que podrían buscar palabras de ataque por su parte.

Melody se emocionó especialmente hablando de una familia con un hijo autista que se ha visto estimulando cantando Esa diva.

¿Le marcará el futuro? No me preocupa, mi trabajo ha sido sublime. Si me hubiese salido un fallo, un gallo, me hubieran ido al cuello. Pero como lo hice cañón no me pueden decir a nada. No tengo miedo. Eurovisión ha pasado a un segundo plano", ha añadido al reportero del progrmaa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, afeando la insitencia de esta presentadora sobre su trayectoria. "No tengo miedo a nada, soy una curranta, tengo mucho aje", "me llevo mi trabajo hecho y me voy contenta" proclamaba. Melody ahora está ya centrada en su nueva gira, en el lanzamiento de su tema estrenado el pasado viernes, El Apagón, y que ya está pendiente del siguiente proyecto.

Pero no puede eludir que el antepenúltimo puesto ha dolido, pero no ha sido fruto de una soberbia mal entendida. "Nos quedamos sorprendidos con el puesto. Pero no significa nada. Nunca he ido de sobrada. No hubo ningún drama, ni estuve llorando. Las imágenes donde aparezco llorando que dicen que fue tras la votación fue realidad tras la actuación", aclaró. La primera llamada que hizo tras acabar todo fue con su chico, que estaba entre el público. "A mi padre no le llamé porque tenía mucho lío", lo que hay que entender con que no era un buen momento para compartir frustraciones. "El festival solo me ha dado cosas positivas", añadió.

La directora de Comunicación, María Eizaguirre, emplazó a la reunión de cadenas a mediados de junio para analizar el televoto masivo a Israel y la presencia de este país. Bordas subrayó que RTVE no podía quedarse callada ante la guerra de Gaza. "El único mensaje que puede dar es el deseo de que en el mundo haya mucha paz", dijo finalmente Melody.