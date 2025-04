Manu Sánchez regresa al quirófano para tratarse de nuevo del cáncer

El productor televisivo Manu Sánchez deberá pasar por quirófano en junio o tras las vacaciones estivales, en Sevilla, para tratarse de una nueva operación por la metástasis detectada. El cómico y presentador de Tierra de Talento en Canal Sur, flamante Medalla de Andalucía a los valores en este año, encara con buen ánimo esta inevitable intervención que, "sería la última" según le han asegurado los médicos, pero nunca se sabe tras el periplo vivido desde que en la primavera de 2023 se le detectara un cáncer de testículos.

Manu ha concedido una entrevista a la revista Semana para explicar cómo afronta este nuevo inconveniente de su salud, mientras ha recibido el cariños e interés de miles de personas a raíz de todo este proceso. A su lado, su pareja, la gaditana (de San Fernando) Lorena Sánchez, y sus dos hijos. Confirmarán su matrimonio cuando toda esta pesadilla de la enfermedad haya quedado atrás.

El popular presentador de Dos Hermanas ha incidido a la publicación: "mientras mi metástasis se resista a desaparecer, todo queda en pausa… hasta que dejen cada rincón limpio. Se avecina otra cirugía y, sinceramente, he perdido la cuenta de cuántas me esperan”, reconoce. La intervención más dura fue el pasado noviembre, en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, centro donde se le ha detectado esta nueva irrupción maligna. Una mala noticia que encara con la resignación de haber superado obstáculos peores, a tenor de las perspectivas. Por empeño y fortaleza, arropado de los suyos, no va a ser. Sus compañeros de la productora de su propiedad, 16 Escalones, son una motivación añadida para seguir confiando en nuevos proyectos de futuro. En su reciente reconocimiento por parte de la Asociación contra el Cáncer de Sevilla confesó que se siente "un optimista crónico".

Manu Sánchez en los Premios Iris 2024 / EFE

La primera intervención a la que fue sometido Manu Sánchez fue en mayo de 2023, tras revelar en La tarde, aquí y ahora, el programa de Juan y Medio, que se le había detectado un cáncer. Se le practicó en Sevilla una orquiectomía para extirpar el testículo afectado, pero la enfermedad se había extendido hasta los ganglios linfáticos desde el abdomen hasta el cuello con células invasivas. Tras el tratamiento de quimioterapia, un proceso lento pero efectivo, parecía que había superado la enfermedad. Hubo otra operación en 2023 y la peor fue la de hace medio año. La cirugía se extendió durante más de 13 horas y el equipo médico del Gregorio Marañón consiguió que quedara limpio, aunque han vuelto a surgir células cancerígenas.

La noche de los sábados de Canal Sur son para Manu Sánchez, entre los formatos Somos música y Tierra de Talento, durante sus ausencias ha sido relevado y en cada reaparición el público andaluz le ha recibido con todo el cariño. También le ha sucedido así con sus monólogos teatrales. En semanas próximas de nuevo tendra que ausentarse de su cantera de talentos en la cadena autonómica. Manu cumplirá en septiembre 40 años y lleva en estos momentos media vida en la televisión y los escenarios desde que profesionalmente diera el paso con sus piezas de humor en Canal Sur, la cadena de su tierra a la que se siente tan unido y con la que se identifican con él sus seguidores.