La maldición del grupo Parchís, el martirio de tener el 'Cumpleaños feliz' en bucle en un colegio

En un colegio murciano, de la pedanía de Javalí Viejo, saltó por la noche el altavoz del patio del colegio con la canción Cumpleaños feliz del grupo Parchís en bucle. Los vecinos acabaron desesperados del martirio y tuvieron que acudir bombero de Murcia para solucionar ese fallo en la megafonía del centro público.

Los residente de Javalí Viejo se vieron sobresaltados en la madrugada del martes al miércoles cuando por los megáfonos del colegio empezó a sonar Cumpleaños feliz y al ser una pista digital se repetía una y otra vez. Según han informado los bomberos de Murcia capital, la cantinela saltó a las once de la noche, con un volumen fuerte y se repitió una y otra vez hasta las 4.30 de la madrugada.

Fue entonces cuando los bomberos, alertados por la desesperación general, acudieron para solucionar el imprevisto más surrealista al que se han visto obligados a solucionar en su trayectoria profesional. Tras recibirse varias quejas tuvieron que acudir para desconectar los altavoces que estaban activos.

Este es el vídeo captado por los bomberos con la incidencia:

En un tuit publicado después del incidente, los bomberos explicaron con humor y con un vídeo: “¡No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... no eran horas!”, al tiempo que deseaban un feliz cumpleaños a los afectados por el martilleante tema.

El grupo Parchís pese a que se disolvió hace ya 41 años sigue presente en la memoria colectivo, con sus canciones que han pasado de padres a hijos. El Cumpleaños feliz es una de las versiones que más suenan en las fiesta junto al Feliz en tu día de los payasos de la tele, amén de la melodía tradicional.