Josep Pedrerol y cómo se cuida, por salud y por la edad que tiene

Al Blue Monday le ha puesto su mejor cara Josep Pedrerol como invitado de El Hormiguero. El conductor de El chiringuito de Jugones mostró su entusiasmo y simpatía en su visita a Pablo Motos, ofreció sus consejos para ponerse en forma, que es lo que está haciendo con más atención en estos momentos, y presumió de barcelonismo frente a un "forofo" como el director de este programa de Antena 3, Jorge Salvador, que le objetó que el comunicador sea un barcelonista convenicdo por lo mal que lo trata en sus programas. Le criticó que los colaboradores del formato de Mega que son pro-madridistas son tratados como estrellas, mientras que lo del FC Barcelona no tienen tal mimo en el programa.

Pedrerol habló de cómo intenta llevarse lo mejor posible con los directivos de los grande. Pero eso sí dijo: "si critico a Florentino está un mes sin hablarme. Lo considero un amigo”. El mejor jugador para él es Mbappé y que "en el futuro lo puede ser Lamine Yamal y que Messi es incomparable". Por edad, por veteranía, se distancia de los comentarios en las redes, con el peligro de perder la perspectiva con los algoritmos. Tanta conexión es peligroso para los jóvenes. Él por su parte está conectado lo que sea indispensable por profesión y por utilidad. "Las redes sociales están bien, pero disfrutemos de la vida", fue su comentario.

Y pide que se modere el tono de la pasión por el fútbol, aunque su tertulia sea siempre encedida. "Nos podemos mirar entre todos y la gente nos cree. Somos de verdad, nadie actúa". "Cuando acaba el partido se acabó", recomienda sobre los piques. "Nos pedimos perdón en directo o después", reconoció, intentando que en El chiringuito predomine "el buen rollo".

Los cuidados de salud de Josep Pedrerol

A sus 59 años Pedrerol ha reconocido que debe cuidarse mal, que no lo ha hecho, y con sus jornadas de trabajo que se extiende desde la mañana hasta la madrugada se ha quitado una hora de sueño para dedicarla a ejercicio y sobre todo caminar. "He perdido una hora de sueño y he ganado una hora de vida", ha explicado el comunicador que desde su domicilio en el bario de Tetuán recorre la zona norte de Madrid atravesando Bravo Murillo y disfrutando de los amplios parques del entorno de Cuatro Caminos, donde se suele tomar un café. Ahora debe iniciar más ejercicios de fuerza, con lo que bromearon Trancas y Barrancas. Motos le añadió que debe incidir en los ejercicios en los glúteos que sustentan piernas y espaldas y evitan problemas en ambas partes del cuerpo.

El periodista, de carácter afilado, ha reconocido que cuidarse es fundamental para seguir disfrutando de todo lo que hace, que le permite poco descanso. Debe aprovechar el tiempo libre y ahí entra sus cuidados de salud. "A cada año más, un kilo menos", es la recomendación que le han dado y que quiere mantener desde ahora, adelgazando y moderando las comidas y el sedentarismo.