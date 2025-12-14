Todo sobre el inminente estreno de la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

Netflix ha revelado el tráiler oficial y el póster de la cuarta temporada de la comedia de los hermanos Caballero, Machos Alfa, que se estrenará en la plataforma el 9 de enero de 2026.

Cuando la madurez no llega, siempre puedes pedirla a domicilio y compartirla con tus colegas. En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de de construcción. Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban.

La nueva temporada de seis episodios está protagonizada por Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero, junto con Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd.