Lo que incorpora Mika como 'coach' de 'La Voz', que irrumpe esta noche en Antena 3
Junto a Mika, los 'coaches' son Sebastián Yatra, Pablo López y Malú
Dejad que los niños se acerquen a Yatra
Sebastián Yatra: “Yo ya no veo la felicidad como una meta inalcanzable. Vivo con ella”
La nueva edición de La Voz llega este viernes al prime time de Antena 3, pasadas las diez de la noche. La sevillana Eva González vuelve a ser la presentadora con un renovado plantel de coaches.
Se incorpora el italiano Mika, que incorpora su sutil estilo e ironía, junto a Malú, el malagueño Pablo López y Sebastián Yatra.
Producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia, el programa estará disponible en Atresplayer y Antena 3 Internacional. En la mecánica del talent se suma el Megabloqueo, herramienta que permite a un coach bloquear a los otros tres si todos han girado sus sillas, asegurando al participante para su equipo con una sola oportunidad por equipo.
También se estrena el Botón del Arrepentimiento, que otorga a cada coach la posibilidad de dar una segunda oportunidad a un talento no seleccionado en las Audiciones a Ciegas, permitiéndole volver en otra gala. Además, la sección Llego y canto desafía a tres aspirantes no seleccionados en el casting a actuar en acústico sin preparación previa, con la posibilidad de integrarse a un equipo si un coach los elige.
Hoy viernes es la primera noche de las Audiciones a Ciegas, donde los talents buscarán impresionar.
La gala inaugural cuenta con una actuación conjunta de Mika, Malú, Pablo y Yatra, interpretando La niña de la linterna y Love today. Entre los participantes destacados de esta edición estará Oihan, conocido por su paso en La Voz Kids, y un misterioso talent cuya identidad sorprenderá a todos, promete el programa.
La Voz ya cuenta con 157 franquicias y adaptaciones en 76 países y es uno de los grandes programas musicales a nivel mundial.
