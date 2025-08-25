El grupo Parchís, el vuelco que vivieron sus componentes y así se encuentran

Parchís, la banda infantil que marcó a toda la generación de niños de los años 80, supera ya los cuatro decenios y medio desde que se formara en 1979.La plataforma Netflix cuenta con un documental que repasa la trayectoria de este grupo que, con su música pegajosa y su estética colorida, conquistó el corazón de niños y familias en España, América Latina y más allá.

Con sus cinco fichas –roja, amarilla, verde, blanca y azul– representando las piezas del popular juego de mesa, Parchís no solo fue un fenómeno musical, sino también un hito cultural que abrió camino a otros grupos infantiles como Timbiriche, de donde surgió una estrella como Paulina Rubio.

Formado en 1979 por la discográfica barcelonesa Discos Belter, Parchís debutó con un quinteto inicial compuesto por Tino Fernández (ficha roja), Yolanda Ventura (ficha amarilla), Gemma Prat (ficha verde), David Muñoz (ficha blanca) y Óscar Ferrer (ficha azul). Con canciones como la adapatación de Don Diablo o temas de Village People, Cumpleaños Feliz, Querido Walt Disney o La canción de Parchís, el grupo se convirtió en un fenómeno instantáneo, lanzando discos, películas y giras internacionales que los llevaron a países como México, Perú, Argentina o Venezuela.

Su imagen fresca, sus coreografías dinámicas y su conexión con el público infantil los catapultaron al estrellato.En 1981, Óscar Ferrer abandonó el grupo por motivos personales y fue reemplazado por Frank Díaz, quien se convirtió en la nueva ficha azul. Esta formación –Tino, Yolanda, Gemma, David y Frank– es considerada la más icónica y la que consolidó a Parchís como un referente de la música infantil. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 1983, cuando Tino Fernández, líder y vocalista principal, dejó la banda. Este hecho marcó el inicio de un declive paulatino. Tras la salida de Tino, Chus Gómez se unió como la nueva ficha roja. Un año después, en 1984, David Muñoz también abandonó el grupo, siendo reemplazado por Michel Gómez, hermano mayor de Chus. A pesar de los esfuerzos por mantener el éxito, la magia original de Parchís comenzó a desvanecerse.

En 1985, tras seis años de actividad, múltiples discos y siete películas, el grupo se disolvió, dejando un legado imborrable.¿Qué fue de los componentes de Parchís?A continuación hacemos un breve repaso por la vida actual de los miembros de Parchís:

Tino Fernández (ficha roja, 1979-1983)

Nacido en Barcelona el 25 de marzo de 1967, Tino fue el carismático vocalista principal durante los años dorados del grupo. Tras su salida en 1983, intentó una carrera como solista sin mucho éxito. Un trágico accidente de tráfico le costó un brazo, pero no su espíritu. Actualmente, Tino trabaja como periodista deportivo en Barcelona, está casado y no tiene hijos. Su carisma sigue siendo recordado por los fans.

Yolanda Ventura (ficha amarilla, 1979-1985)

Hija del músico Rudy Ventura, Yolanda (nacida en Barcelona el 21 de octubre de 1968) fue una de las figuras más reconocibles de Parchís. Tras la disolución del grupo, se mudó a América, donde ha trabajado en telenovelas y ha tenido apariciones en medios como la revista Playboy. Madre de un hijo de su primer matrimonio, Yolanda sigue vinculada al mundo del espectáculo.

Gemma Prat (ficha verde, 1979-1985)

Gemma, nacida en Barcelona, fue la ficha verde y una de las más discretas del grupo, a pesar de grabar varias canciones como solista. Tras dejar Parchís, estudió puericultura y trabajó durante años en un jardín de infancia. Actualmente, se desempeña como administrativa. Casada y con una hija, Gemma lleva una vida tranquila, alejada de los reflectores.

David Muñoz (el dado blanco 1979-1984)

Conocido por ser el mejor bailarín de Parchís, David (ficha blanca) dejó el grupo en 1984. Licenciado en Económicas, se mudó a Estados Unidos, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Trabaja en una empresa de publicidad en Nueva York. Un rumor persistente lo vincula sentimentalmente en su juventud con Paulina Rubio, integrante de Timbiriche, aunque nunca se confirmó oficialmente.

Óscar Ferrer (ficha azul, 1979-1981)

El integrante más joven en los inicios de Parchís, Óscar dejó el grupo en 1981. A pesar de su breve paso, ya tenía experiencia como modelo publicitario. Licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas, está casado, tiene una hija y trabaja en marketing y comunicación, manteniendo un perfil bajo.

Frank Díaz (ficha azul, 1981-1985)

Sustituto de Óscar, Frank se ganó rápidamente el cariño del público. Con experiencia previa como modelo, su transición a Parchís fue fluida. Tras la disolución del grupo, formó parte de una banda de rock y actualmente es fotógrafo y empresario. Está casado y tiene una hija.

Chus Gómez (ficha roja, 1983-1985) y Michel Gómez (ficha blanca, 1984-1985)

Los hermanos Gómez, nacidos en Madrid y Hamburgo respectivamente, fueron los últimos en unirse a Parchís. Chus reemplazó a Tino y Michel a David. Tras la disolución del grupo en 1985, formaron el dúo Platón, aunque no alcanzaron el éxito de Parchís. No se proporcionan detalles adicionales sobre su vida actual.

EEl documental de Netflix no solo revive la nostalgia de los fans, sino que también pone en perspectiva el impacto cultural de Parchís. Con más de 5 millones de discos vendidos, siete películas y giras internacionales, el grupo no solo marcó la infancia de millones, sino que también abrió camino para otros proyectos infantiles en el mundo hispanohablante. Sin embargo, el documental también aborda las luces y sombras de la fama infantil, mostrando cómo cada miembro enfrentó el desafío de reinventarse tras el fin de Parchís y después de años de explotación y donde las familias vieron una exigua cantidad de lo que generaron los integrantes. Su historia es un recordatorio de cómo la música puede unir generaciones y dejar una huella imborrable, incluso décadas después y ser ídolos para hijos e incluso nietos de quienes los siguieron en sus momentos de actividad.