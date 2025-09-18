Francia, Alemania y Reino Unido acudirán al Festival de Eurovisión 2026

La cadena pública francesa, France Télèvision, que integra a France 2 y otras señales de la TDT gala, estará presente en el Festival de Eurovisión 2026 según el comunicado emitido en esta semana, pocas horas después de que en este martes RTVE anunciara que España se retiraría de la edición próxima si continúa participando Israel, en repulsa por los crímenes contra población civil en Gaza, tragedia contra el pueblo palestino que cada día va a más.

Reino Unido, con la BBC, y Francia, se desmarcan por ahora de este debate y estarán en Viena en mayo al considerar que el festival está por encima de la política. La cadena alemana ARD no ha expresado ninguna comunicación oficial aunque la diplomacia alemana ha mostrado de manera histórica un apoyo incondicional a Israel desde su creación como estado tras la Segunda Guerra Mundial. Desde la ARD sí se ha mostrado interés en debatir el futuro del festival con el resto de miembros de la UER (EBU) pero es improbable, más bien imposible, que la cadena germana se alinee con la cancelación de Israel. La RAI italiana por su parte no ha comunicado nada oficial pero está en el mismo ámbito que la corporación alemana, al igual que la anfitriona Austria y la neutral Suiza.

Por tanto España es el único país del llamado Big Five eurovisivo que está en la posición de irse de Eurovisión 2026 en caso de que participe Israel. Otros dos países históricos de Eurovisión, Irlanda, con la RTE, y Países Bajos (represaliada en 2024 con Joost Klein que mostró su rechazo a la delegación israelí), con AVROTROS, se han posicionado con el boicot junto a Eslovenia e Islandia. Es probable que España, con su exigencia, se quede sin participar el año próximo.

Entre los países nórdicos se debate internamente una decisión que, como ha sido tradición en el festival, estas cadena asumen en alianza. Dinamarca, con la DR, ya ha transmitido a la UER que está interesada en debatir el funcionamiento de la próxima edición, señalando las deficiecias del televoto con la movilización masiva interesada hacia Israel de los dos últimos años. En esta línea están Suecia, Noruega y Finlandia, en cuyas redacciones hay una inquietud por expulsar a Israel que no coincide con los planteamientos de las direcciones de las cadenas y con la diplomacia de estas naciones. En un posible debate a fondo, y ante la creciente crítica internacional hacia Israel, sí podría plantearse un debate que decidiera por mayoría de representantes si Israel participa o no. En principio la fecha prevista es en diciembre aunque el presidente de RTVE, José Pablo López, pide adelantar la sesión para no llegar con puntos de vista enquistados.

La vecina Portugal, con la RTP, o Grecia y Chipre, no se han posicionado, como Malta y otros dos nudos claves como los bálticos y los balcánicos. Entre los caucásicos, Azerbaiyán sí ha mostrado su apoyo a la presencia de Israel.

Desde la UE, a través de la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ya se ha señalado que es un "error" castigar a Israel porque es un boicto contra el país y no contra el gobierno y el ejército, responsables de la guerra en Gaza.