Fallece Ricardo Medina, responsable de 'Andaluces por el mundo' o 'España directo'

Su visión innovadora sobre los formatos televisivos se forjó especialmente en Panamá y Puerto Rico, cubriendo la entonces muy conflictiva región de Centroamérica y el Caribe en los años 80. También estuvo destacado en Guatemala y México. Además de suministrar una extensa información a la Agencia EFE aprendía de los canales estadounidenses en los también trabajó (CBS o Univisión) y aplicaría formas de trabajo y enfoques inéditos en la televisión en España cuando el medio se abría a las autonómicas y privadas.

El periodista y productor madrileño Ricardo Medina ha fallecido de manera inesperada este lunes en su domicilio en la localidad de Colmenarejo a los 67 años. En los últimos tiempos su tarea se había dirigido especialmente hacia proyectos en Canal Sur y otras autonómicas o el rodaje de documentales en Ultra HD, 4K, que fueron exponentes de todo lo compartido en los foros 4K Summit de Málaga que dirigió con su compañía en esta última década. La productora Medina Media, fundada en 2004, llevó espacios de su sello en RTVE, Canal Sur y otras cadenas de la Forta, tras una extensa trayectoria que tras la Agencia EFE y el canal 24 de Puerto Rico le llevó a Telemadrid, en la plantilla fundadora de este canal regional público en 1989, y a Mediaset España.

Ricardo Medina, a la izquierda, con el consejero Antonio Sanz y el alcalde malagueño en un foro 4K Summit / Javier Albiñana

Uno de sus formatos más afortunados fue Andaluces por el mundo, que sigue en emisión como Andalucía x el mundo en la noche de los domingos de Canal Sur. Este espacio viajero nació en 2006 para el entonces Canal 2 Andalucía y de ahí pasó posteriormente al primer canal como uno de los espacios más reconocibles de la parrilla de la autonómica y que tuvo versiones como Andaluces por Europa o Andaluces por España. Fue el encargado de poner en marcha Madrid Directo en Telemadrid, formato que adoptaría la cadena andaluza en enero de 1998, en emisión ininterrumpida desde entonces. Ricardo Medina fue llamado por el entonces director de antena de RTVE, Pablo Carrasco, procedente de Canal Sur y futuro director general, para que se creara España Directo en La 1 en 2005. Fue un magacín vespertino con calado social de los que ya no encuentra la cadena pública para atraer al público.

Medina, padre de dos hijas, estudió en la Complutense y se licenció en la CEU madrileña desde donde fue fichado por EFE, convirtiéndose en corresponsal de guerra en El Salvador y cubrió otros conflictos en América y cuya experiencia le llevaría en la década siguiente a la primera Guerra del Golfo, los Balcanes y a Ruanda, donde uno de sus trabajos para Telecinco y Telemundo aspiró a un Emmy sobre su análisis del genocidio de 1994.

Ricardo Medina, con miembros de su equipo y participantes en un foto en Sevilla

Ya por entonces había finalizado su primera etapa en Telemadrid, coordinando los informativos de la autonómica y creando ese Madrid Directo pionero, en 1993, de su traslación de los formatos informativos norteamericanos. En Mediaset fue coordinador de Informativos de Telecinco en la etapa final de un Luis Mariñas en horas bajas. En Telemadrid fue también jefe de Deportes y de esa experiencia intentó llevar el espíritu de El Pelotazo radiofónico a Canal Sur Televisión, en el año 2005, en una tertulia en la que formaban parte Bibiana Fernández, Cristina Tárrega o Vicky Martín Berrocal junto a Manolo Lama, uno de sus veteranos amigos personales de su trayectoria en la autonómica madrileña. Este pelotazo se adelantó en años a la tendencia televisiva pero no tuvo la repercusión esperada. Antes de poner en marcha su empresa Median Media fue directo Canal Metro Madrid.

La mañana de La 1 o 3D, en Antena 3, fueron otros de los formatos que dirigió junto a espacios como El Alma de las Empresas y Conectando España para la cadena pública nacional.

Para Canal Sur 2 también puso en marcha el programa divulgativo Flamenko, en 2008, y para TVE la serie documenta en 4K El chef del mar, con Ángel León a la que siguieron monográficos en Ultra HD sobre el Carnaval de Cádiz, el Rocío o la Semana Santa. En 2018 produjo La Memoria Homosexual, que abría el ministro Grande-Marlaska y que emitieron tanto Canal Sur como TVE. Al año siguiente se puso al frente de la productora ADM, la encargada de Andalucía Directo, tras problemas de gestión en esta firma participada también por la propia Canal Sur.

A partir de 2015, con Medina Media Events, promovió la cumbre 4K de Málaga e iniciativas como SUTUS sobre turismo espacial y subacuático, entre otros foros y congresos sobre tecnología, espacio y medios, tanto en la capital malagueña como en Sevilla.