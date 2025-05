Estábamos equivocados con Melody: si no damos algo nuevo la gente no nos va a votar en Eurovisión

Para que España hubiera tenido un mejor puesto en Eurovisión habría bastado con que Melody en lugar de cantar Esa diva hubiera elegido El Apagón, el tema que ha lanzado este viernes: más juvenil para ella, techno, sensual. Actual. Todavía España no ha enviado a Eurovision a alguien nacido en este siglo así que quedar tan abajo como el otro sábado no es descabellado. No es contra Pedro Sánchez, ni contra TVE por el rótulo, ni porque por ahí no quieran a España. Es porque no enviamos cosas que realmente gusten fuera. Y que sorprendan. No había sorpresa alguna en Esa diva y se veía venir.

La elección de este tema en el Benidorm Fest ya se perfilaba como remordimiento entre los eurofans veteranos por haberla dejado en la cuneta en 2009. Melody tiene empeño y se le quedó clavada una espinita de la que se ha desquitado haciendo un magnífico trabajo (si no lo destacamos parece que estamos en contra de Melody), sacando jugo de un concepto anticuado y una canción discreta. Esa diva sonaba rancia, no solo por la guitarrita. A nadie le debía extrañar el 24º lugar cuando en febrero las casas de apuestas (que no suelen ir descaminadas)la situaban en el puesto 35º de 37. Qué error. Como ha pasado en los últimos tres años del Benidorm Fest.

Afuerza de insistir, porque no había otra alternativa sin agraviar a Melody y a quienes habían sido sus rivales, a Esa diva se le puso ruido de moto y se le remarcó el compás para que pareciera más salvaje. Las previsiones no fueron más halagüeñas y apuntaban un puesto bajo. Y sería por el bajo nivel de este Eurovisión, por la naturalidad e ilusión que le ha puesto la propia cantante. Fue por la evidente mejora con tanto artificio que creíamos que podía ser respaldada.El jurado, dándonos votos solo cinco países, la ubicó en el puesto 21º. Con 10 puntos cosechados por los teléfonos se confirmó el desastre. Estuvo bien para nosotros, pero para los espectadores del resto de Europa no. La culpa no fue por el rótulo. La manipulación de Israel no habría alterado nuestro lugar. Fue una decisión equivocada desde Benidorm.

Y el coraje de la propia Melody le ha hecho ganarse el respeto y el cariño aquí. Su enfado contra el propio festival, si lo tiene al cabo de los días, es por pura y lógica decepción, pero todos estábamos avisados.