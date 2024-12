Entrevista a Clara Galle, que estrena serie ¿de qué me suena esta chica?

En un lugar remoto convergen una serie de personajes, científicos en su mayoría, que deben sobrevivir cuando se disponían a abordar un experimento crucial. The Head estrena hoy su tercera y última temporada en Max, cerrando una trilogía, y ahora ese inhóspito lugar se encuentra en pleno Sahara, Bir Tawil, un lugar sin ley entre Sudán y Egipto, que se ha ambientado en parte en tierras almerienses. Esta ficción hispano-japonesa de The Mediapro Studio, creada por Álex y David Pastor, dirección de Jorge Dorado, y con producción ejecutiva de Ran Tellem, está protagonizada por Katharine O'Donnelly, Olivia Morris y John Lyinch, incorpora a ese universo al personaje de Alba , encarnado por Clara Galle. Esta pamplonica de 2002, conocida en todo el mundo por aquel videoclip de Tacones Rojos de Sebastián Yatra, se revaloriza en el papel de esta escéptica hija de un millonario en el asfixiante desierto de esta intriga de terror donde siempre hay una cabeza cortada (de ahí el nombre) como eje y uno de ellos es un criminal.

Pregunta.-Precisamente Alba parece que está en las antípodas de usted misma.

Respuesta.-Pues es verdad, porque mi personaje ha vivido sola, alejada de sus padres, huérfana de madre, no valora nada porque lo ha tenido todo, en búsqueda de sí misma y de un lugar en la vida. Podría decirse que es todo lo contrario de mí y es lo que me permite trabajar en la actuación, con todas las indicaciones de Jorge Dorado. Pero la forma de expresarse de Alba tiene mucho de mí, sus emociones. Me ha motivado tener un personaje así, en una historia tan oscura y en un elenco donde hay actores de tantos países.

P.-¿Cómo fue elegida?

R.-El casting fue complicado. El reto era entrar en una serie que se verá en todo el mundo y donde he podido aprender tanto. Era un papel diferente a todo lo que había hecho hasta ahora (El internado. Las cumbres, Ni una más).

P.-Con un trabajo así ¿podría dar pronto un gran salto a Hollywood, por ejemplo?

R.-Es un sueño, pero me estoy preparando para aprovechar la oportunidad. Todo llegará, tengo 22 años y no hay prisa.

P.-¿Cómo fue el rodaje de una serie así, en esos exteriores tan agobiantes?

R.-Rodamos en Almería pero en invierno, hace un año. En verano hubiera sido imposible. Estuvimos rodando durante tres meses, más tres semanas de preparación que nos vino bien para conocernos, para afilar lo que debíamos hacer. Es una serie muy coral, con japoneses, daneses, alemanes, y todos mis compañeros están sorprendentes, precisamente no me fío de ellos como personajes, todo lo contrario de la realidad.

P.-¿Y con el inglés como idioma de trabajo y de rodaje?

R.-Para formar parte de la serie fue importante mi nivel de inglés, la historia es en inglés y era el idioma para hablar con actores de tantos países. Ellos a su vez contaban conmigo para que les hiciera de intérprete por Almería. Así que estuvo muy bien hacer de guía tierras almerienses entre tantos compañeros. Me lo preguntaban todo, entrábamos en un bar y les explicaba de qué estaban hechas las tapas.

P.-Es una ventaja terminar de rodar y pasear por Almería.

R.-Pero era de vez en cuando. Un rodaje como The Head es duro, aunque yo me lo he pasado pipa. El personaje de Alba se lo toma todo como un juego, no puede tomarse la vida en serio pero ante la tragedia que rodea a todos debe madurar. Sí, la vida iba en serio.

P.-¿Se quedaría con un personaje?

R.-Me encanta la doctora Maggie Mtichell, que ya conocen los seguidores de la serie, que interpreta Katharine O'Donnelly