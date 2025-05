El despido de Manuel Torreiglesias en TVE de 'Saber vivir' entre tanta publicidad de productos de salud

El 7 de mayo de 2009 Manuel Torreiglesias, fallecido este lunes, se despidió de los espectadores de Saber vivir, el saludable matinal de TVE que había presentado durante 12 años, sin saber que había sido su útlimo programa. A sus 68 años y tras 42 años vinculado a la cadena pública fue despedido de forma fulminante. El presidente de RTVE era Luis Fernández y tomó una medida expeditiva que fue toda una sorpresa. Saber vivir era un veterano espacio que llevaba en antena más de 12 años. Nadie hasta entonces había estado tanto tiempo en la franja matinal (hasta que le rebasó Ana Rosa Quintana) y nadie ha estado tantos años a primera hora en La 1. Saber vivir era una revista diaria de salud y consejos médicos y un hábito para miles de espectadores, sobre todo mayores de 65 años.

RTVE explicó en un comunicado que la decisión drástica se tomó tras detectar "irregularidades" en las cuentas de Saber vivir. Según la cadena pública el programa no siempre dejaba claro cuándo incluía publicidad, algo que iba contra sus normas de transparencia, y las cuentas arrojaban dudas de ingresoso externos de Torreiglesias. Hubo medis que apuntaban a ingresos añadidos de las firmas que aparecían en el programa de salud al margen de los contratos oficiales de TVE.

La coproración aseguró que tomaría “acciones legales” para proteger sus intereses por el comprotamiento de Torreiglesias. El programa continuó con el colaborador más presente del programa, el doctor Luis Gutiérrez. Fue el que se puso al frente de un día para otro, escenificando TVE que la medida era contra el veterano presentador despedido, no contra el contenido en sí.

El doctor Luis Gutiérrez, que relevó a Manuel Torreiglesias

Torreiglesias reaccionó con protesta a su despido y en una rueda de prensa al día posterior de su despido subrayó: "Jamás he cobrado nada que no estuviera en los contratos de TVE. No hay ningún canon bajo cuerda, como dicen algunos", señaló el periodista, negando las acusaciones y aseverando que todos los espacios publicitarios de Saber vivir estaban aprobados por la dirección comercial de la cadena. Por entonces RTVE se financiaba con publicidad, en inserciones de todo tipo y spots en los intermedios.

Tras su útimo programa del 7 de mayo, Torreiglesias desveló que Javier Pons, director de TVE, le comunicó el despido y que habían acordado guardar silencio hasta el lunes para explicar las circunstancias de forma más calma. Pero con el comunicado que Torreigliesias lamentó que fuera "durísimo" se vio obligado a defenderse de forma airada. En la rueda de prensa no aceptó preguntas de los medios presentes. No pudo desmentir las acusaciones y su trayectoria de más de cuatro décadas vinculado a TVE terminó de forma abrupta, acusando de haber sido un despido por motivos políticos.

A mediados de los años 70 Torreiglesias se había convertido ya en el rosto de los consejos médicos en TVE con el programa semanal Escuela de salud. A principios de los 80 en la tarde de los sábados condujo un pionero programa de participación ciudadana y temas sociales, Voces sin voz.

En julio de 2009, con su marca personal marcada, Torreiglesias pasaba a la cadena Intereconomía, de sesgo ultraconservador, para presentar + Vivir. Un formato similar a Saber vivir, con secciones parecidas y algunos de sus anunciantes pero dejó de tener la presencia y la influencia de entonces. + Vivir estuvo en antena hasta 2013, la cadena tenía grandes deudas y el proyecto fracasó. Un ERE se llevó por delante al veterano presentador que decidió entonces jubilarse. En TVE también fue despedido entonces de forma repentina Luis Guitérrez.

Quien fuera durante 12 años presentador de Saber vivir estuvo al margen de los medios desde su marcha de Intereconomía. Manuel Torreiglesias fallecía este lunes a los 84 años, un nombre vinculado durante tanto tiempo a las mañanas de TVE en contenidos de proximidad con el público.